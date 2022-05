Due sono i decessi in Basilicata, riportati dal report di oggi (Task Force Coronavirus bollettino del 13 maggio 2022) avvenuti: uno all’ospedale di Matera (una donna residente a Bernalda, classe 1929) ed uno a quello di Potenza (un uomo residente a Venosa, classe 1932). Con una nuova discesa dei ricoveri totali da 94 a 89 (60 al San Carlo e 29 al Madonna delle Grazie), di cui due in terapia intensiva (uno a Potenza ed uno a Matera).

Per quanto riguarda i nuovi positivi, ne sono stati riscontrati 429 (417 i residenti) su 1.734 tamponi processati nella giornata di ieri, con una incidenza del 24,74%, superiore al 22,33% del giorno precedente ed anche a quella aggregata della settimana appena conclusa che è stato del 23,65%.

I 417 nuovi positivi residenti (274 nel potentino e 143 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (71), Matera (46), Melfi (21), Pisticci (15), Brienza (14), Policoro (11), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Il numero totale dei positivi in regione, considerato il numero dei guariti (407 totali, 402 i residenti), oggi di poco inferiori ai nuovi casi di giornata, rimane di poco più su del dato del giorno precedente, passando da 29.016 a 29.029.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, anche i dati odierni (410 somministrazioni) denota come essa sia divenuta residuale. Eppure, come ha ricordato Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, partecipando questa mattina in videocollegamento nell’ambito dell’Oxfam festival, in corso a Firenze: “La pandemia è ancora drammaticamente presente e non finirà fino a quando noi non vaccineremo tutta la popolazione mondiale. È questo quello che non si riesce a far capire a leader politici che purtroppo oggi tentennano rispetto a questa soluzione che non verrà se non sarà presa questa decisione della sospensione temporanea dei brevetti”.

“È importante preservare la proprietà intellettuale, ma non sempre” – ha aggiunto – “In presenza di una pandemia è necessario privilegiare la salute mondiale sospendendo temporaneamente i brevetti fino a quando la pandemia non finisce oppure facendo licenze obbligatorie come ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen“.