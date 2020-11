Ecco a seguire i “Dati estratti alle ore 11.47 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force” e “processati il 2 novembre 2020“.

Rispetto ai 1.146 tamponi di giornata , i positivi in totale 127, ma 100 i residenti (con la incidenza percentuale dell’11,8% che si mantiene abbastanza inferiore a quella nazionale che è intorno al 16%, sebbene in crescita rispetto alla media della settimana appena conclusa che è stata del 9,9%).

Il numero di positivi maggiori sono stati riscontrati a Matera (14), Melfi (12), Genzano (10), Lavello (7), Ferrandina (6), Grassano (6).

Ricordiamo che ieri sono state delimitate come zone rosse Irsina e Genzano di Lucania da oggi e sino al 13 novembre (https://giornalemio.it/cronaca/ordinanza-di-bardi-per-irsina-e-genzano-dal-2-al-13-novembre-sono-zona-rossa/).

Ricoverati 98

28 MI Matera

6 Pneumologia Matera

23 MI Potenza

19 Pneumo Potenza

11 MU Potenza

6 TI Potenza

5 TI Matera

Positivi 127 (di cui 27 non residenti)

24 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Mazara del Vallo

1 Altamura domiciliato a Matera

1 Bitetto domiciliato a Rionero

1 Atella

1 Avigliano

1 Banzi

1 Brienza

3 Castronuovo di Sant’Andrea

6 Ferrandina

1 Forenza

2 Garaguso

10 Genzano

6 Grassano

1 Irsina

1 Laurenzana

7 Lavello

14 Matera

12 Melfi

2 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

1 Oppido

3 Palazzo

1 Pescopagano

2 Policoro

5 Potenza

4 Rapolla

2 Rionero

2 Ripacandida

2 Roccanova

1 San Fele

3 Stigliano

3 Venosa

Guariti 15

2 Potenza

3 Brienza

1 Marsiconuovo

5 Melfi

1 Rionero

1 Tramutola

1 Policoro

1 Corleto

Deceduti 3

1 Tolve

1 Catselsaraceno

1 Avigliano

I dati, come sempre, verranno integrati dal comunicato ufficiale della task force non appena verrà diffuso. Chiediamo venia per l’errore fatto inizialmente nel titolo, indicando 98 invece che 100 i positivi.

Ecco il report ufficiale della “task force regionale” pubblicato alle 12,52 con cui si “comunica che nella giornata del 2 novembre sono stati processati 1146 tamponi per la ricerca di contagio da Covid 19 di cui 127 risultati positivi.

I positivi riguardano: 24 residenti in Puglia e lì in isolamento; 1 residente in Sicilia e lì in isolamento; 1 residente in Puglia e in isolamento a Matera; 1 residente in Puglia e in isolamento a Rionero; 1 di Atella; 1 di Avigliano; 1 di Banzi; 1 di Brienza; 3 di Castronuovo di Sant’Andrea; 6 di Ferrandina; 1 di Forenza; 2 Garaguso; 10 Genzano; 6 Grassano; 1 Irsina; 1 Laurenzana; 7 Lavello; 14 Matera; 12 Melfi; 2 Montalbano Jonico; 2 Montescaglioso; 1 Oppido; 3 Palazzo San Gervasio; 1 Pescopagano; 2 Policoro; 5 Potenza; 4 Rapolla; 2 Rionero; 2 Ripacandida; 2 Roccanova; 1 San Fele; 3 Stigliano; 3 Venosa.

Nella stessa giornata sono guarite 15 persone: 2 Potenza; 3 Brienza; 1 Marsiconuovo; 5 Melfi; 1 Rionero; 1 Tramutola; 1 Policoro; 1 Corleto.

Nella stessa giornata risultano decedute 3 persone, 1 Tolve, 1 Castelsaraceno, 1 Avigliano.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 1.657 (1575 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 100 nuove positività di residenti e si sottraggono 15 guarigioni e 3 decessi) e di questi 1.559 si trovano in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 54 deceduti (2 Spinoso, 9 Potenza, 4 Paterno, 4 Moliterno, 4 Villa D’agri/Marsicovetere, 1 Irsina, 2 Rapolla; 2 Montemurro, 2 Pisticci; 2 Matera; 1 San Costantino Albanese, 3 Avigliano, 1 Tursi, 1 Aliano; 1 Bernalda; 2 Grumento, 2 Tramutola; 2 Marsiconuovo; 1 Viggiano; 1 San Chirico Raparo; 1 Sarconi, 2 Roccanova, 1 Garaguso, 1 Pietrapertosa, 1 Tolve, 1 Castelsaraceno); 650 guariti; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Marsicovetere; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Potenza; 1 persona residente in Campania attualmente ricoverata all’ospedale San Carlo; 1 cittadino calabrese in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero; 1 persona di nazionalità estera diagnosticata in Puglia e in isolamento a Matera; 5 persone di nazionalità estera in isolamento in Basilicata (1 a Matera, 1 a Lavello, 1 a Scanzano, 1 a Barile, 1 a Potenza); 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 4 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 18 cittadini stranieri in isolamento in una struttura dedicata della regione; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e isolato in Basilicata diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali a Palazzo S.G.; 1 cittadino svizzero in isolamento a Matera; 1 cittadino ucraino in isolamento a Policoro; 1 persona residente in Puglia in isolamento a Montemilone; 1 cittadino argentino in isolamento a Moliterno; 1 persona residente nel Lazio e in isolamento a Noepoli; 1 persona residente in Calabria in isolamento a Potenza; 1 residente in Puglia in isolamento a Matera; 1 cittadino straniero in isolamento a Lavello; 1 residente in Toscana in isolamento a Corleto; 1 residente in Calabria in isolamento a Potenza; 1 residente nel Lazio in isolamento a Brienza; 1 residente in Veneto in isolamento a Palazzo S.G.; 1 cittadino campano in isolamento a Brienza; 1 residente in Lombardia in isolamento a Muro Lucano; 1 residente in Veneto in isolamento nel comune di Palazzo S.G.; 1 residente in Puglia in isolamento a Matera; 1 residente nel Lazio in isolamento a Matera; 1 residente in Campania in isolamento nel Comune di Ferrandina; 1 cittadino di nazionalità nigeriana in isolamento a Missanello; 1 cittadino di nazionalità indiana in isolamento a Pignola; 1 cittadino di nazionalità argentina in isolamento a Rotonda, 2 residenti in Campania in isolamento nel Comune di Potenza, 1 residente in Emilia Romagna ed in isolamento nel Comune di Rotonda; 1 residente in Puglia ed in isolamento a Matera, 1 residente in Puglia ed in isolamento a Rionero.

Sono 98 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane:

a Potenza 23 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva, 19 in Pneumologia e 11 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo;

a Matera 28 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva e 6 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 108.261 tamponi, di cui 105.299 risultati negativi.”

