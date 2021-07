Buone nuove dall’Ema per nuove terapie anti covid19. Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema, infatti ha detto che: La notizia positiva è che c’è un canale attivo di nuove e promettenti terapie contro il Covid-19 da usare sia nella fase iniziale successiva alla diagnosi che per i pazienti più malati ricoverati in ospedale“, e “ci aspettiamo che l’agenzia approfondisca meglio questi farmaci nel corso dell’anno” per arrivare “al più presto a una rapida autorizzazione“. In questo momento, ha ricordato: “stiamo valutando la domanda di autorizzazione per” l’immunosoppressore “baricitinib e 4 anticorpi monoclonali o combinazioni di anticorpi sono sotto rolling review”.

Nel frattempo continua la somministrazione dei vaccini che, anche in presenza della variante Delta, dovrebbero contribuire in modo determinante a fronteggiare un possibile (e già registrabile) incremento di contagi. E, in base al report del governo aggiornato alle 6,17 di questa mattina, risulta che sono 25.792.725 le persone vaccinate in Italia con doppia dose, pari al 47,76 % della popolazione over 12.

In Basilicata, invece, siamo al 10% in meno. Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 luglio, sono state effettuate 6.536 vaccinazioni. A ieri sono 325.658 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (58,9 per cento) e 200.318 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (36,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 525.976 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 309 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 10 (tutti di residenti) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 15 guarigioni, di cui 13 di residenti in Basilicata.”

L’incidenza positivi/tamponi della giornata è del 3,24% (il più alto dal 21 giugno scorso) e quasi il doppio dell’incidenza positivi/tamponi relativi alla settimana appena conclusa che è stata dell’1,66%.

I nuovi casi che sono stati rilevati riguardano ancora Bernalda (5), Potenza (2), Picerno (2) e San Fele (1). Nessuno a Matera.

I ricoveri totali sono oggi 14 (ieri 13, e il giorno prima 12), sebbene sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto che sono stati registrati 15 nuovi guariti (di cui 13 residenti), il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.1113, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne numeri un dato diverso, inferiore di 1.555 persone, come rilevato nei giorni scorsi e mai spiegata nei bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).