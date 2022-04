Nel nuovo report (aggiornato a ieri 14 aprile) del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Coronavirus (la mappa viene aggiornata ogni settimana di giovedì sulla base dei dati ricevuti fino al martedì precedente), la situazione Covid in Europa resta stazionaria alla vigilia delle vacanze di Pasqua. Come si vede nella cartina che riportiamo più avanti, il colore prevalente è il rosso scuro, sia per l’Italia che per Francia e Portogallo. Tuttavia, dal report emerge che in molti stati, come Germania, Spagna, Polonia, Svezia e Norvegia, il livello dei test sia molto basso o non disponibile e quindi non consenta un calcolo affidabile, per questo sono colorate di grigio e grigio scuro. Si ricorda che il rosso scuro indica la più alta incidenza da contagio Covid e di conseguenza un’alta fascia di rischio. Questa cartina è realizzata, a differenza dei mesi scorsi, prendendo in considerazione, sia il tasso dei positivi sul totale dei test effettuati e del numero dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti, anche il tasso di vaccinazione.

Venendo al report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 15 aprile 2022) si rileva il decesso di una donna (classe 1938) residente a Potenza e avvenuto presso il San Carlo.

Salgono da 93 a 95 i ricoveri totali (69 al San Carlo e 26 al Madonna delle Grazie), di cui sempre due in terapia intensiva a Potenza.

I nuovi positivi riscontrati su 3.035 tamponi processati nella giornata di ieri sono stati 626 (609 i residenti) con una incidenza positivi/tamponi del 20,63% che rimane sostanzialmente stabile rispetto al 20,39% del giorno precedente e più basso del dato medio della settimana scorsa che è stato del 21,34%.

I 609 nuovi positivi residenti (425 nel potentino e 184 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (82), Matera (74) Avigliano (26), Venosa (21), Melfi (15), Lauria (15), Ferrandina e Pignola (13), Pisticci (12), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco nel report.

Tenuto conto dei 574 guariti (di cui 567 i residenti), il totale dei positivi residenti in regione salgono da 26.455 a 26.496.