Basilicata:1 decesso a Matera, 980 nuovi positivi (168Mt,110Pz).Solo 0,4% degli over 80 con 4^ dose.

Il report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 9-7-2022) riporta ancora il decesso, avvenuto presso la propria abitazione, di una donna di Matera, classe 1939.

Dallo stesso si apprende che i ricoveri variano da 70 a 71 (32 al San Carlo e 39 al Madonna delle Grazie) dei quali nessuno in terapia intensiva e che i nuovi contagiati si mantengono sempre numerosi ma cala un poco l’incidenza positivi/tamponi.

Sui 2.721 tamponi processati nella giornata di ieri, ne sono stati riscontrati 1.032 (980 dei quali residenti) che corrispondono ad una incidenza del 37,93%, minore del 40,90% del giorno precedente ed anche del 38,73% del dato aggregato della settimana scorsa.

Dei 980 nuovi positivi residenti (583 nel potentino e 397 nel materano) ne sono stati riscontrati: 168 a Matera, 110 a Potenza, 40 a Venosa, 31 a Policoro, 29 a Bernalda, 28 a Pisticci e Rionero in Vulture, 23 a Ferrandina, poi in altre comunità con numeri inferiori.

Anche oggi, considerando i 561 guariti di giornata e -purtroppo- il decesso, l’alto numero dei nuovi casi, fa lievitare il totale dei positivi in regione da 12.124 a 12.542.

Inoltre, come ogni sabato, la Regione fornisce i dati relativi alle vaccinazioni anti Covid19 somministrate nei sette giorni precedenti, nello specifico dal 2 all’8 luglio 2022 che sono state in totale 879. Nella tabella di dettaglio ( Vaccinazioni anti Covid19 – Dati dal 2 all’8 luglio 2022) si apprende che solo l’1,4% ha fatto la 4^ dose, di cui solo lo 0,4% riguarda 0ver 80 per i quali è largamente raccomandato.

Proprio come ricorda il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, per il quale la quarta dose del vaccino “va fatta senza riserve” perchè “Protegge dalla malattia grave e, anche se solo parzialmente, dall’infezione”. Ma se in Basilicata abbiamo visto che il dato è risibile, anche in Italia “appena il 19% degli over 80, l’hanno ricevuta. Percentuale bassissima, un quinto della popolazione che ne avrebbe bisogno. I più esposti alle conseguenze severe del Covid“. Palù ricorda che la quarta dose “protegge dall’infezione al 50%, ma quasi nove volte su dieci evita ricovero in ospedale ed esiti mortali“. Il secondo richiamo anche per 60enni “è una misura precauzionale suggerita da Ema ed Ecdc“, “dopo i 60 siamo più vulnerabili, non per niente viene raccomandata ed è offerta gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale“. Il Presidente dell’AIFA, sottolinea poi che al momento non è prevedibile un vaccino che prevenga l’infezione: “Finché il Sars-CoV-2 non smette di mutare e di eludere la difesa del sistema immunitario, rassegniamoci. Finirà che ogni anno dovremo fare la profilassi con un nuovo vaccino aggiornato in base al ceppo circolante in quella stagione senza che le agenzie regolatorie debbano necessariamente valutare l’esito di una sperimentazione clinica. Succede già per l’antinfluenzale“.

Per intanto, il report esteso settimanale dell’Iss sul Covid che integra il monitoraggio del venerdì, ci dice che sale il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d’età. Nella fascia 30-39 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100.000, mentre nella fascia di età 0-9 anni si registra il valore più basso, 1.012 casi per 100.000 abitanti. L’età mediana alla diagnosi dei soggetti segnalati nelle ultime settimane è stabile e pari a 48 anni. Il dato nazionale dell’incidenza è di 1071 nel periodo 1/7/2022-7/7/2022 rispetto a 763 del periodo 24/06/2022- 30/06/2022.

Nelle stesso report, invece, per quanto riguarda il tasso di mortalità della popolazione di età superiore ai 12 anni, su 100mila persone nel periodo 13/05/2022-12/06/2022, per i non vaccinati (11 decessi per 100.000 ab.) è 6 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (2 decessi per 100.000 ab.) e circa 7 più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2 decessi per 100.000 ab.). Rispetto alla popolazione complessiva il rischio di decesso dei non vaccinati rispetto ai vaccinati è più alto di oltre 7 volte (7,1) e raggiunge le 8 volte e mezzo (8,5) sulla popolazione over 80.