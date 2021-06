Che il vaccino sia l’arma più importante per uscire dalla pandemia, lo dimostra anche l’ultimo aggiornamento del rapporto dell’Istituto superiore di sanità in cui si legge che: “La maggior parte dei casi segnalati in Italia sono stati identificati in soggetti non vaccinati, che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino Sars-CoV-2 o che sono stati vaccinati con la prima dose o con il vaccino monodose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa, ovvero prima del tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa al vaccino”.

Ed è su questo tasto che bisogna procedere spediti senza annunci roboanti poi non mantenuti e con una informazione corretta ai cittadini che crei fiducia e non disorientamento come è accaduto di recente con il pasticcio AstraZeneca. A tal proposito, dal report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06.09 di oggi, si apprende che in Italia sono state somministrate 48.933.081 dosi di vaccino contro il Covid-19, l’89,5% del totale di quelle consegnate, che le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 17.284.028, ovvero il 32,00% della popolazione over 12.

Venendo alla Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 25 giugno, sono state effettuate 3.322 vaccinazioni. Ad oggi sono 283.087 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (51,2 per cento) e 153.811 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 436.898 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 711 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 21 (e di questi 18 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 40 guarigioni (36 delle quali di residenti in Basilicata) e 1 decesso.

L’incidenza dei positivi sui tamponi di giornata è del 2,95% sempre con un andamento altalenante (ieri all’1,45%, prima al 4,16%, il giorno precedente all’1,90%) che oggi si ricollocato al di sopra del dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 2,82%.

I nuovi casi riguardano: Pisticci con 4 casi, Viggiano e Palazzo San Gervasio con 3, Paterno (3), Craco e Lagonegro con 2, poi altri Comuni con un caso per ognuno, tra cui Potenza e Matera.

I ricoveri totali continuano a scendere anche oggi che da 25 passano a 22, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva ma con un decesso ad Acerenza.

Tenuto conto anche dei 36 guariti odierni, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.383, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso 828, una differenza secca di 1.555 avvenuta nei giorni scorsi e mai spiegata ufficialmente (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).

Ma che la comunicazione sulla pandemia sia superficiale è dimostrato oltre che da quanto appena detto per i giorni precedenti, anche dai due comunicati di oggi in cui -come potete verificare- su quello delle 11,45 che pubblichiamo sopra virgolettato e in corsivo i tamponi processati ci dicono che sono stati 711, nelle tabelle qui sotto, invece, diventano 750. Quale è il numero giusto, please?