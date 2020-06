Nel mentre in altre parti del mondo il virus cominci a a fare di nuovo paura (la Cina in allarme per i focolai di ritorno, la Spagna che chiude il passaggio ai maghrebini che rientrano dal Nordafrica) in Basilicata continuano le buone notizie che giungono dal comunicato odierno della task force che da cui si apprende che su tutti i test processati nella giornata di ieri non è risultato alcun positivo al covid19,

Prima di farvi passare alla lettura del testo ufficiale del comunicato vi proponiamo questo simpatico video che circola in rete che costituisce un simpatico affresco, sulle note di una nota canzone di Rino Gaetano, del non sempre bello spettacolo che virologi, immunologi, infettivologi e quant’altro, hanno offerto in TV….. spesso affermando tutto e il contrario di tutto, confondendoci più che informarci……

Ed ecco il comunicato:

“La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 17 giugno, sono stati effettuati 371 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 8, come ieri.

Agli 8 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 364 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 1 paziente, conteggiato in Veneto perché lì diagnosticato e dichiarato guarito in seguito a doppio tampone negativo, risultato positivo al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 36.382 tamponi, di cui 35.963 risultati negativi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 persona, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 7.

Il prossimo aggiornamento domani, 19 giugno, alle ore 12,00.”

In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.