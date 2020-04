Per la seconda volta la Basilicata a zero contagi, con numeri di guariti in aumento e decessi fermi a 24. Buon segno ma avremo la cartina al tornasole di come stiano andando le cose con la riapertura delle attività per la fase 2, prevista dal 4 maggio, e con quanto faranno le regioni vicine e,in particolare, Puglia e Campania che hanno una situazione peggiore della nostra. Se la Basilicata ha contenuto i danni, nonostante le maglie larghe iniziali di ospedali e strutture di assistenza di diverse tipologie che hanno portato anche da noi alle zone rosse, lo si deve anche alla fortuna o sfortuna di una densità di popolazione bassa a causa dello spopolamento e di un tessuto industriale debole. E allora occhi aperti dice Franco Vespe, l’astronomo materano, che davanti alla curve dei grafici frena sulle strisce gialle, rosse e blu, alla evoluzione dei prossimi giorni con le regioni in ritardo preoccupante nella stabilizzazione dei dati. Lombardia, Piemonte e Veneto che premono per far ripartire tutte le attività si caratterizzano come un’area Brexit. E il presidente della Regione Campania fa bene a preoccuparsi. Il virus a corona va bloccato e con misure di sicurezza adeguate.



E veniamo alle campane del sagrestano astronomo Franco Vespe, con i dati riferiti alla giornata festiva…”Abbiamo avuto -dice -un ulteriore calo e sembra vicina la fine dell’emergenza statistica che dovrebbe chiudersi entro la fine di questo mese. Non è così se andiamo a vedere i decessi ancora troppi. Dovrebbero calare più rapidamente ma ciò non accade! Questo fa lievitare ulteriormente il numero di decessi a fine emergenza (ci sarà oltre la metà del prossimo mese). Oramai siamo sulle 29.000 unità, sperando che il modello di Landau non sia quello giusto: perchè saremmo altrimenti sopra i 30.000 decessi! La forchetta offerta dalla funzione Gamma sembra rappresentare meglio l’andamento dei dati. Già una settimana fa avevamo segnalato che Umbria e Basilicata stavano già a buon punto. Come lo vediamo dai nostri grafici? se la campana è stata riempita o meno. Infatti la campana dei contagi di Umbria e Basilicata è piena. Può la Basilicata aprire ? La Basilicata è solo un piccolo francobollo ed il buonsenso ci deve far guardare intorno a noi per capire cosa accade”.

Il riferimento è alle regioni vicine. “In Puglia e Campania – conclude Vespe- siamo ancora lontani dalla fine dell’emergenza (abbiamo ancora una campana da riempire). Soprattutto la Puglia che sembra essere stata una regione più discola della Campania. Andiamo al Nord. Preoccupante sempre il ritardo del Piemonte. Le Marche in una decina di giorni dovrebbe essere fuori dall’emergenza; Mentre Lombardia e Veneto secondo me devono aspettare ancora. Si vede che il Veneto sottobanco ha aperto ed il peggioramento si vede dai grafici. Era avanti rispetto alla Lombardia, ora non più. Come ve ne potete accorgere ? andando a vedere la lunghezza dell’asse X. Quella del Veneto va oltre gli 80 giorni a partire dal 24 Febbraio. Il Veneto brexit potrà esserci solo a fine Maggio”. Servirebbe un rogito notarile…