Basilicata: vince l’astensione…ed essa, come previsto, sembra avvantaggiare Bardi

Il primo dato certo che emerge dalla tornata elettorale delle Regionali in Basilicata è che chi ha deciso di non esercitare il proprio diritto di voto è maggioranza. Infatti, il dato definitivo delle 15,00 di oggi, alla chiusura dei seggi, è quello del 49,80%, inferiore di qualche punto rispetto a quello delle precedenti regionali del 2019 quando si recò a votare il 53,52%. Certo, siamo una regione di emigrati, con un flusso in uscita che non si è mai fermato e quindi con tanti iscritti all’AIRE e tanti altri che vivono in altre regioni dell’Italia e che non tornano per votare. Ma ciò non basta a nascondere l’evidente crisi di fiducia crescente rispetto alle proposte politiche che vengono offerte ai cittadini. Troppo simile una dall’altra, troppo superficiale e frettolosa, poco credibile nelle promesse, poco coinvolgente. E in questo deserto la fanno da padrone essenzialmente le cordate ben organizzate intorno ad interessi consolidati. Scarso e meno impattante il voto di opinione. Fra non molto si conosceranno i risultati e chi sarà il presidente della giunta regionale per i prossimi cinque anni e i 20 consiglieri. A giudicare dai primi dati che vengono diffusi in questi minuti sembrerebbe confermato, quanto avevamo sostenuto con tutti gli interlocutori che ci avevano chiesto una previsione, ovvero che l’astensione avrebbe avvantaggiato il centro destra. Vedremo se andrà a finire così. O se saremo smentiti. Tornando ai dati sull’affluenza, come dicevamo, ha votato il 49,80% degli aventi diritto, in calo rispetto alle elezioni regionali del 24 marzo 2019, quando l’affluenza si attestò al 53,52%. Nella provincia di Potenza l’affluenza è stata del 47,92% (52,40% nel 2019), mentre nella provincia di Matera è andato a votare il 54,08% (56,03% nel 2019), una percentuale -come si vede- superiore a quella regionale.

Dove si è votato di più, dove di meno? Filiano e Montalbano Jonico sono i comuni in cui è stata registrata la massima affluenza nelle due province. A Filiano, paese legato alla biografia del candidato presidente Vito Bardi, ha votato il 66,69%, dato inferiore a quello delle regionali del 2019 (72,3%). A Montalbano Jonico, dove l’altro candidato Piero Marrese è sindaco ha votato il 66,56%, dato in aumento rispetto a cinque anni fa (55,8%). All’estremo opposto Castelgrande, nel potentino, con il 22,84% di affluenza, e San Mauro Forte, nel materano, dove ha votato il 35,32%. Tra i due capoluoghi, infine, a Potenza ha votato il 63,28% e a Matera il 55,6%.