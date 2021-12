Anche in base al report della vigilia di Natale conferma in Basilicata (252 i residenti e con Matera ancora in testa con 48 casi) la crescita costante e accelerata dei contagi. Da lunedì a ieri, infatti, si sono registrati 834 nuovi positivi di residenti, mentre in tutta la settimana scorsa sono stati 771, e con il totale dei positivi attuali in regione che supera i 2.500.

I ricoveri ospedalieri risalgono a 42: (22 al San Carlo e 20 al Madonna delle Grazie), sempre con nessuno in terapia intensiva.

Sembra essere una situazione che comincia a sfuggire di mano anche dal punto di vista organizzativo (persone con familiare risultato positivo che non hanno ancora ricevuto contatti e comunicazioni utilizzabili per assentarsi dal lavoro) e non sappiamo se la nuova stretta decisa ieri dal Consiglio dei Ministri (https://giornalemio.it/cronaca/ecco-la-nuova-stretta-anti-covid-del-governo/) servirà a migliorare il quadro.

E’ evidente che nessuna norma o restrizione può sopperire al senso di responsabilità soggettivo che è poi l’unica arma utile che abbiamo e da usare saggiamente anche in queste festività che si sperava (ce lo avevano anche promesso in verità) potessimo viverle in maggiore serenità.

Nell’augurare un buon Natale a tutti, ecco gli altri dati in sintesi:

i ricoveri totali, come dicevamo, risalgono da 41 a 42, sempre con nessuno in terapia intensiva;

l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati è del 12,7%, uguale al 12,21% rispetto del giorno precedente e sempre superiore a quella registrata per la settimana scorsa che è stata dell’8,75%;

il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 252 nuovi casi, delle 43 guarigioni, sale da 2.331 a 2.540;

i nuovi casi riguardano: Matera (48), Potenza (20), Melfi (14), Lavello (13), Senise (12), poi (come da elenco completo sottostante) altri comuni con meno postivi riscontrati.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri e le tabelle riepilogative dei dati (tenendo presente che il decesso che viene riportato in queste ultime, sicuramente trattasi di un refuso) :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 dicembre, sono state effettuate 3.368 vaccinazioni. A ieri sono 443.416 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,1 per cento) e 411.312 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,3 per cento) e 136.494 quelli che hanno ricevuto la terza dose (24,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 991.222 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 42 le persone ricoverate: 22 nell’ospedale San Carlo di Potenza; 20 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Nessun ricovero nei reparti di terapia intensiva Covid.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.170 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 262 (e tra questi 252 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 45 guarigioni, di cui 43 relative a residenti in Basilicata.”

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali pubblicati senza che venga fornita una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata il 6-12-2021 a 3 unità (Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 del fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come riportato in tabella). Il 7-12-2021 la differenza aumenta ancora perchè dal calcolo che ognuno può fare risultano 1.217, mentre sulla tabella trovate 1.209. Un dato incongruo anche rispetto al dato riportato in tabella ieri che era 1.180. Infatti: 1.180 +52-18=1.214). Anche il 20-12-2021 si registra un’altra incongruenza. Se ai 1.801 riportati venerdì si aggiungono i 127 nuovi casi del fine settimana e si sottraggono i 37 guariti ed i 2 decessi si ottiene 1.889. Invece, come potete vedere in tabella trovate 1.891. Continua il mistero dei numeri ballerini.