Dall’ultimo monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Iss, si evince che l’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive ha fatto registrare in tutto il Paese un aumento: “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 4 novembre) vs il 3,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28/10). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 5,3% vs il 4,5% al 28/10″.

Una situazione comunque non preoccupante rispetto a quanto accade in altre nazioni con minori livelli di vaccinazioni. Roberto Speranza, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi ha, infatti, ricordato che “I numeri dei contagi in Italia sono fra i migliori in Europa: l’incidenza è in crescita ma il dato è di gran lunga più basso rispetto agli altri Paesi.”.

E ciò, nonostante “Siamo in piena quarta ondata e fino a febbraio si rischiano almeno 500mila morti“, come sostiene l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità che -nell’ultimo report sulla diffusione del Covid nel mondo- mette in allarme l’Europa dove la situazione è maggiormente critica e a preoccupare sono i numeri che giungono in particolare da Germania e dai paesi dell’Est. Un aumento di contagi ed ospedalizzazioni che per l’Oms è dovuto alla combinazione di una copertura vaccinale insufficiente (l’area balcanica ha vaccinato pochissimo, la Germania solo il 66%) e di un allentamento delle misure anti-Covid.

Un dato oggettivo a dispetto delle resistenze sempre minori degli scettici e che pone l’Italia in una condizione di relativa maggiore tranquillità. Perchè, come ha ricordato nella conferenza stampa a Palazzo Chigi di ieri il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo: “Siamo all’83,3% per cento di vaccinati con ciclo completo, le persone con almeno una dose sono invece l’86,5%. A questi possiamo sommare i guariti over 12 che farebbe salire la percentuale a 87,7″.

Venendo alla Basilicata, la situazione sempre sul fronte Covid19 aggiornata ad oggi, ci consegna la conferma di un rallentamento della campagna vaccinale animata essenzialmente dalle terze dosi contrariamente a quanto ieri dichiarato dall’assessore Leone (https://giornalemio.it/politica/lentusiasmo-di-leone-non-giustificato-sui-dati-delle-vaccinazioni/).

Una situazione confermata anche dalla riduzione degli orari in cui è possibile ottenere la somministrazione del vaccino da parte delle due aziende sanitarie regionali. Infatti, dopo l’ASP – che da ieri ha limitato l’apertura dei propri hub vaccinali ai giorni feriali fino alle 13.00 – vengono cambiati anche gli orari dei centri dell’ASM.

Dal 15 novembre le sedi di Matera, Policoro e Stigliano saranno aperte dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 ad esclusione dei giorni festivi. Per cui scrive l’azienda: “Gli utenti che si erano già prenotati sulla Piattaforma di Poste verranno contattati per ricevere data e orario in cui recarsi per la vaccinazione“.

Ma ecco, in sintesi, i dati che emergono dai comunicati ufficiali che pubblichiamo integralmente a seguire:

i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono il 78,3% (mentre a livello nazionale è l’86,45%) e quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose sono il 71,4% (83,30% dato nazionale) ;

, tenuto conto dei 19 nuovi casi e delle 17 guarigioni, sale da 851 a ; i nuovi casi riguardano: Matera (7), Potenza (5), Montalbano Jonico (4), poi Bernalda, Brienza e Latronico con un solo positivo.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale di oggi e le tabelle riepilogative :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 novembre, sono state effettuate 1.215 vaccinazioni. A ieri sono 433.250 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,3 per cento) e 394.967 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,4 per cento) e 8.793 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 837.010 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 383 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 20 (19 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 19 guarigioni, di cui 17 relative a residenti in Basilicata.”