Sta davvero per arrivare una quarta ondata, considerato l’aumento dei casi quotidiani e con l’incedere delle varianti? Non è dato sapere, ma secondo Sergio Abrignani, immunologo dell’università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico: “qualunque cosa accada questo inverno, è più rassicurante affrontarla con l’85% di vaccinati“.

“L’85% di vaccinati senza obbligo sono un dato straordinario – aggiunge – Se, come spero, arriveremo al 90% entro l’anno, sarebbe un risultato stellare. Dei 6-7 milioni di persone che mancano da noi, la maggior parte può essere convinta“, ma “Gli irriducibili con certezze paranoidi sono attorno a un milione, e con chi si nutre di false certezze non si può discutere“.

Intanto, in base a quanto si legge nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06.16 di oggi le persone che hanno avuto almeno una dose di vaccino sono 46.525.495, l’86,14% della popolazione over 12, mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 44.507.167, l’82,41% del medesimo target.

Venendo alla Basilicata, in base ai dati resi noti oggi si apprende che

i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono il 78,1%, mentre quelli che hanno ricevuto la seconda dose (70,8 per cento);

l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati è del 5,31% , quasi il doppio del 2,99 % della giornata precedente e di quella riferita all’intera settimana appena conclusa che è stato del 2,81%;

, quasi il doppio del 2,99 % della giornata precedente e di quella riferita all’intera settimana appena conclusa che è stato del 2,81%; i ricoveri totali rimangono fermi a 21 (14 a Potenza e 7 a Matera), mentre in terapia non c’è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese;

(14 a Potenza e 7 a Matera), mentre in terapia non c’è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 30 nuovi casi e delle 13 guarigioni, risale a 802.

Ma ecco il comunicato ufficiale di oggi, mentre le tabelle riepilogative non sono state al momento ancora rese disponibili (le aggiungeremo in coda appena possibile):

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 26 ottobre, sono state effettuate 913 vaccinazioni. A ieri sono 431.842 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1 per cento), 391.736 quelli che hanno ricevuto la seconda dose (70,8 per cento) e 5.305 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 828.883 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 603 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 32 (e di questi 30 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 14 guarigioni, 13 delle quali relative a residenti in Basilicata.

Ed ecco a seguire le tabelle rese disponibili nel tardo pomeriggio da cui si apprende, inoltre, che i nuovi casi riguardano: Montalbano Jonico (9), Scanzano Jonico (5), Rivello (4), poi via via altri Comuni (come da elenco in terza tabella) con meno casi, tra cui Potenza (2) e Matera (1).