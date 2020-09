Dal report dei tamponi processati ieri in Basilicata è emerso un nuovo caso di positività sempre di ritorno da altro Stato, nello specifico trattasi di un cittadino di Sant’Angelo Le Fratte rientrato dal Sud America. Ma si è anche registrata la negatività al tampone di controllo di un cittadino di Montescaglioso per cui il numero totale dei positivi residenti in regione rimane fermo a 29, di cui solo uno ricoverato in ospedale.

Oggi sono intanto partite le prime attività scolastiche attinenti ai recuperi degli studenti con debiti formativi nel mentre si fanno definendo faticosamente (trattandosi di una mediazione tra interessi diversi) le regole (mascherine, trasporti e quant’altro) per il rientro vero e proprio che, nella stragrande maggioranza delle regioni, sarà il prossimo 14 settembre. Anche in Basilicata rimane confermata questa data, nonostante si registri un volontà della Regione per spostarla più in avanti che al momento non è stata assunta come decisione.

Nella vicina Calabria si registra la istituzione di una zona rossa con una ordinanza urgente la presidente della Regione Calabria Jole Santelli per Messignadi, frazione del comune di Oppido Mamertina, nella città metropolitana di Reggio Calabria con divieto per i residenti di allontanamento e blocco dell’accesso per tutti gli altri. Sospese anche “tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali“. La scelta è stata assunta dopo l’individuazione di 13 positivi tra i residenti di questa piccola comunità in quanto (si legge nell’ordinanza): “Il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus, atteso che i soggetti positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha in atto ulteriori accertamenti, ma che già fanno registrare una incidenza superiore a 10 casi confermati per mille abitanti e una percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati tra i contatti, prossima al 30%. La situazione epidemiologica, legata al cosiddetto focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili“.

Questa dovrebbe essere la strategia vincente per il futuro, tramite una veloce individuazione dei positivi e la rapida circoscrizione di eventuali focolai, per scongiurare lockdown. Una strategia che sarà vincente se il governo approverà rapidamente il piano proposto da Crisanti di aumento esponenziale di somministrazione dei tamponi (https://giornalemio.it/politica/speranza-la-fate-la-moltiplicazione-dei-tamponi-come-propone-crisanti/).

Ma ecco il report odierno della “task force regionale” la quale “comunica che ieri 31 agosto sono stati processati 462 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 è risultato positivo e riguarda una persona residente nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte.

Inoltre la positività di un cittadino di Montescaglioso, che aveva effettuato il tampone in un centro privato, non è stata confermata in occasione della ripetizione del tampone in un laboratorio di riferimento. La persona in questione è stata sottratta dal totale dei positivi.

Con questo aggiornamento i lucani positivi restano 29.

Attualmente sono 2 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: uno nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza e l’altro nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 28.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 376 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio ed in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Emilia Romagna e in isolamento Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera; 10 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 23 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 56.739 tamponi, di cui 55.092 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani 2 settembre, alle ore 12,00.”

A seguire i prospetti riepilogativi dei dati: