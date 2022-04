Pur continuando a rimanere elevati i numeri di nuovi contagi e decessi, la curva epidemica da Covid in Italia, sembra essere attualmente in una situazione di sostanziale stabilità. Nelle ultime 24 ore, in Italia -come rilevato dall’AGENAS- l’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica è salito al 16% (un anno fa era al 43%) e supera il 20% in 7 regioni tra cui la Basilicata (26%), mentre nelle terapie intensive è stabile al 5% (al 10% solo in Calabria e al 12% in Sardegna).

Ma chi sono i ricoverati nelle terapie intensive? Lo ha spiegato all’Ansa Antonello Giarratano, presidente della Società Scientifica Italiana degli Anestesisti Rianimatori e Terapisti del Dolore (Siaarti) che parla di tre tipologie: “i no vax che arrivano anche con polmoniti molto gravi e hanno subito bisogno di supporto respiratorio, che arriva in alcuni casi all’ECMO o circolazione extra corporea”, “poi abbiamo una seconda categoria rappresentata da pazienti fragili vaccinati, come chi soffre di insufficienza cardiaca, respiratoria o renale, cirrosi epatica, diabete, ma anche malati oncologici“. E, aggiunge, senza tripla vaccinazione, “avremmo avuto un 80% di mortalità in questo gruppo di pazienti in cui oggi l’infezione da Sars-Cov-2, pur non manifestandosi polmoniti gravi, produce un aggravamento della disfunzione d’organo precedentemente presente e la terapia intensiva supporta la disfunzione dell’organo”. La terza tipologia è costituita da pazienti “che arrivano in intensiva e sono sostanzialmente chi va incontro a problemi gravi di salute come ictus o incidenti, e, nel momento in cui viene ammesso in terapia intensiva, si rileva che è positivo per il Covid-19, e comunque deve stare in reparti isolati ad hoc per positivi“.

Venendo ai dati odierni della Basilicata, si registra il decesso di una donna di 79 anni residente a Grassano (vaccinata, con altre patologie), mentre per quanto riguarda i ricoveri rimangono stabili : da 101 passano a 100 (50 al San Carlo e 45 al Madonna delle Grazie), di cui sempre solo uno, a Potenza, ricoverato in terapia intensiva.

I nuovi positivi riscontrati su 4.682 tamponi processati, sono stati 1.104 corrispondente ad una incidenza giornaliera del 23,58%, superiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 23%. Numerosi anche i guariti che oggi sono 921.

Ecco il testo integrale del comunicato:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 aprile, sono state effettuate 176 vaccinazioni.

A ieri sono 467.935 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.212 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 352.422 (63,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.855 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 100 le persone ricoverate: 55 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 45 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.682 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.104 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state 921 le guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 1 persona residente a Grassano.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”