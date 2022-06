Basilicata: un decesso, scendono ricoveri. Occhio a scadenza documenti.

Con il report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 10 giugno 2022) dopo quattro giorni che non si registravano decessi, torna la segnalazione della morte di un uomo di Bernalda (classe 1939) avvenuta presso il reparto di malattie infettive del San Carlo.

Continua, comunque, la discesa dei ricoveri negli ospedali e il riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale che facendo emergere anche oggi 286 guarigioni relative al periodo antecedente, oltre alle 300 guarigioni di giornata, porta il totale dei positivi in regione da 14.630 a 14.201.

I ricoveri totali passano da 40 a 38 (21 al San Carlo e 17 al Madonna delle Grazie), di cui sempre nessuno in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi casi: 169 (158 i residenti) su 762 tamponi processati che corrispondono ad una incidenza del 22,18%, in risalita rispetto al 21,39% del giorno precedente e ancora superiore al 19,10% del dato settimanale.

I 158 nuovi casi residenti (98 nel potentino e 60 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (30), Matera (21), Colobraro (9), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Vogliamo ricordare a chi legge, di tenere presente che il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza, è iniziata l’ultima proroga Covid delle scadenze dei documenti e degli adempimenti legati alle auto, dalle patenti alle revisioni fino alle visite mediche.

Le patenti e i documenti in scadenza entro il 31 marzo usufruiscono ancora della proroga trimestrale fino al 29 giugno, mentre quelli non più validi dal 1° aprile devono essere rinnovati nei termini previsti dai regolamenti pre-Covid

PATENTE – Se la patente scadeva fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, si può usufruire della proroga per il rinnovo fino al 29 giugno. Se invece il documento ha scadenza successiva al 31 marzo 2022, la proroga non è valida

FOGLIO ROSA – Per chi ha il foglio rosa in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 vale la proroga fino al 29 giugno 2022

RIPORTO ESAME DI TEORIA – Per quanto riguarda il termine di 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su un nuovo foglio rosa, non viene considerato il periodo 31 gennaio 2020-31 marzo 2022: quindi chi ha il documento scaduto in questo periodo (con proroga al 29 giugno 2022), ha altri due mesi per chiedere il riporto dell’esame di teoria

REVISIONE – La proroga di 10 mesi per la revisione auto per i controlli previsti fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è già scaduta il 30 aprile 2022, perciò per le revisioni sono già in vigore i termini ordinari pre-Covid (4 anni dalla prima immatricolazione, poi ogni 2 anni)

CQC E CFP – Entro il 29 giugno vanno rinnovati tutti i CQC (carte di qualificazione necessarie ai conducenti professionali di mezzi pesanti) e i CFP (certificati di formazione professionale) per il trasporto di merci pericolose scaduti nel periodo 31 gennaio 2020-31 marzo 2022, che usufruiscono quindi della proroga. Se la scadenza è successiva al 31 marzo 2022 non c’è nessuna proroga, così come per le patenti o i CQC non italiani.

CERTIFICATI MEDICI PER CONSEGUIRE LA PATENTE – I certificati medici necessari per la domanda di conseguimento della patente, il cui termine di scadenza trimestrale o semestrale è compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, hanno validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 giugno 2022.

VISITE MEDICHE – C’è la proroga fino al 29 giugno anche per chi deve effettuare le visite mediche passando per la Commissione medica locale e aveva il permesso provvisorio – rilasciato viste le lunghe liste di attesa – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.