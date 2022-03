La campagna vaccinale continua, ma sempre con meno dosi somministrate giornalmente, sicuramente perché la platea si è ridotta, ma anche perché evidentemente non si riesce a superare (se non marginalmente) le diffidenze di chi aveva deciso di non vaccinarsi.

I numeri riportati sul sito del governo (aggiornati alle 6,18 di questa mattina) ci dicono che il 91,26 % della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una somministrazione, l’89,45 % ha completato il ciclo vaccinale e l’82,54 % ha ricevuto la dose addizionale o booster. Ma se a questi ultimi aggiungiamo quel 9,80 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster guarita post 2ª dose/unica dose da al massimo 4 mesi, si raggiunge il 92,34 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi.

Per quanto riguarda, invece, la platea 5-11 anni: il 37,21 % ha ricevuto una somministrazione, il 32,07 % hanno completato il ciclo vaccinale, mentre il 19,91 % di questa fascia di età è guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione. Per cui sommando quest’ultimo dato a quello di quanti hanno ricevuto una sola dose sale al 57,12% i bambini coperti da una somministrazione.

Nella giornata di ieri la Basilicata (con le sue 752 somministrazioni) si è collocata al secondo posto tra le regioni italiane, ma ricordiamo che è al 61,6% per quanto riguarda le somministrazioni di terza dose.

Sempre in Basilicata, il bollettino odierno della task force registra il decesso di una donna residente a Sant’Arcangelo (classe 1957, vaccinato, con comorbilità) avvenuto nel reparto di malattie infettive del San Carlo di Potenza.

Continua la riduzione dei ricoveri che scendono da 91 a 89 (55 al San Carlo e 34 al Madonna delle Grazie) mentre rimane sempre un solo ricovero in terapia intensiva a Potenza.

I nuovi contagi rimangono attestati su una incidenza giornaliera ancora significativa, considerato che su 2.075 tamponi processati sono stati riscontrati 399 (393 i residenti) positivi pari al 19,23%, superiore sia al 19,01% della giornata precedente che al 16,42% della settimana scorsa.

Tenuto conto che i guariti sono stati 267 (263 i residenti), attualmente il totale dei positivi in regione salgono da 19.641 a 19.770.