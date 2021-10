“Senza vaccini saremmo in una situazione ben peggiore di quella dell’ottobre del 2020, quando eravamo alla vigilia della seconda ondata” afferma in un’intervista a Repubblica, Roberto Battiston, docente di fisica all’Università di Trento e osservatore dell’evoluzione della pandemia in Italia. “L’anno scorso di questi tempi – ha spiegato – venivamo da una estate dai numeri molto bassi, ma poi i nuovi infetti e Rt crebbero in modo rapidissimo dopo la riapertura delle scuole e delle attività produttive, portando a fine novembre il numero degli infetti attivi a quota 800mila. Quest’anno non sta accadendo niente di simile… nonostante la dominanza della variante Delta, molto più contagiosa…nonostante che, solo con la riapertura delle scuole, si sia messo in moto un rimescolamento della società che coinvolge, direttamente o indirettamente, più di nove milioni fra studenti e personale scolastico oltre ai rispettivi nuclei familiari, una parte sostanziale della società italiana“.

E a proposito di scuole, tra oggi e domani, anche in Basilicata dovrebbe essere completata la raccolta dei consensi informati, quindi delle adesioni tra gli studenti per il raggiunto del campione richiesto dal piano messo a punto dal Ministero della salute (Piano-per-il-monitoraggio-scuole-2021-22 Ministero Salute) e, tra giovedì e venerdì prossimi si partirà con i test salivari, da ripetere ogni 15 giorni nelle cosiddette scuole sentinella. L’istituto Busciolano di Potenza e il Giovanni Pascoli di Matera sono le due scuole dalle quali si comincerà.

L’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata, inoltre, in questo fine settimana, ha elaborato i primi dati del monitoraggio sull’intera platea scolastica: sono 35 le scuole in cui si registrano positività, pari al 31% del totale (171 i positivi, tra alunni e personale); settanta le classi in quarantena, per un totale di 1.265 persone in isolamento, tra adulti e bambini. Quanto all’obbligo del green pass, al momento sono stati emanati tre decreti di sospensione dal rapporto di lavoro, in tre scuole diverse.

Come ogni lunedì, forniamo l’incidenza dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana conclusa regione che è del 4,87 %, in crescita rispetto al 3,57 % di quella precedente.

Inoltre, dal comunicato relativo alla giornata di ieri e alle tabelle cumulative di sabato e domenica che pubblichiamo a seguire, in questo fine settimana, in Basilicata, sul fronte covid si registra:

il decesso di un cittadino ottantantenne vaccinato con patologie pregresse di Brienza;

i ricoveri totali che scendono dai 36 di venerdì ai 33 odierni, mentre in terapia intensiva rimane un solo paziente;

il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 65 nuovi casi, delle 68 guarigioni e del decesso, si attesta a 1.205.

I nuovi casi riguardano: Latronico (21), Brienza (16), Tito (8), Senise (5), Potenza (4), Matera (3), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi.

Ma ecco i comunicati ufficiali di oggi: “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 3 ottobre, sono state effettuate 992 vaccinazioni. A ieri sono 422.503 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,4 per cento) e 379.790 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (68,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 802.293 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 219 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 6 (tutti residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 26 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 1 persona residente a Brienza.”