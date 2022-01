E’ una donna di Grassano (classe 1937), non vaccinata, la nuova vittima del covid19, deceduta nel reparto malattie infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

E’ quanto si apprende dalle notizie fornite oggi dalla task force oltre a registrare:

una riduzione dei ricoveri totali da 101 a 99 (48 a Potenza e 51 a Matera) di cui quattro (uno in meno di ieri) in terapia intensiva (3 al San Carlo e 1 al madonna delle Grazie);

(48 a Potenza e 51 a Matera) di cui quattro (uno in meno di ieri) in terapia intensiva (3 al San Carlo e 1 al madonna delle Grazie); 875 (di cui 855 residenti) sono i positivi emersi dal processamento di 5.170 tamponi (molecolari + antigenici), pari ad una incidenza giornaliera del 16,92% , il dato più basso registrato in settimana;

, il dato più basso registrato in settimana; degli 855 positivi residenti 520 sono quelli registrati a Potenza e provincia e 335 quelli a Matera e provincia;

i nuovi casi sono stati registrati a Matera (146), Potenza (75), Pisticci (34), Venosa (29), Policoro (24) , Melfi (21), Lauria (20), Rionero in Vulture (18), Rapolla e Lavello (16),Tricarico (15), poi seguono altri comuni con minori casi;

, Melfi (21), Lauria (20), Rionero in Vulture (18), Rapolla e Lavello (16),Tricarico (15), poi seguono altri comuni con minori casi; il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei nuovi positivi e al netto dei guariti (493 di cui 488 residenti) e della persona deceduta, al momento risultano essere 18.688 (che come è noto a chi ci segue differisce da tempo con il dato regionale che riporta 47 casi in meno).

Da registrare che il report settimanale dell’ Agenas colloca la Basilicata tra le 11 regioni in cui scende l’occupazione delle terapie intensive per Covid: per i servizi sanitari regionali, il tasso è al 6%, al 27% la percentuale dei ricoveri in area non critica. Dati, entrambi sensibilmente sotto la media nazionale. Così come l’incidenza dei positivi su 100mila abitanti che è di 1.131 persone, mentre il dato nazionale è di 1.465.