C’è un decesso nel report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 22 maggio 2022), dopo tre giorni di tregua. Trattasi di un uomo residente a Matera (classe 1934) deceduto al Madonna delle Grazie.

Per quanto riguarda i ricoveri totali, tornano a crescere e passano da 68 a 73 (44 al San Carlo e 29 al Madonna delle Grazie), di cui sempre solo uno in terapia intensiva a Potenza.

Oggi c’è la singolarità che i nuovi casi di residenti corrispondono esattamente ai guariti residenti. Circostanza che, tenuto conto per l’appunto dei 169 guariti (167 residenti) esattamente uguali ai nuovi casi che riportiamo a seguire, il totale complessivo degli attuali positivi in regione rimane identico (salvo che per il deceduto) e da 28.589 passa a 28.588.

I 175 nuovi casi (167 i residenti) riscontrati su 1.044 tamponi processati nella giornata di ieri, corrispondono ad una una incidenza del 16,76% rispetto al 17,90% del giorno prima e al 22,31% della settimana appena conclusa.

I 167 nuovi positivi residenti (104 nel potentino e 63 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (25), Matera (20), Melfi (15), Pisticci (14), Policoro (7), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.