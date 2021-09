Ancora un decesso -purtroppo- all’Ospedale San Carlo di Potenza, trattasi di un 89 venne non vaccinato di Lagonegro, si registra oggi sul fronte covid in Basilicata.

“La task force regionale -infatti-comunica che nella giornata di ieri, 17 settembre, sono state effettuate 2.485 vaccinazioni. A ieri sono 413.588 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,8 per cento) e 353.600 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (63,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 767.188 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 683 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 28 (tutti residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 39 guarigioni (37 delle quali relative a residenti in Basilicata).”

In base a tali dati e a quelli contenuti nelle tabelle successive si rileva, inoltre che:

-l’incidenza positivi/tamponi di giornata è al 4,10%, in lieve risalita rispetto al 3,37% del giorno prima, ma sempre inferiore a quello medio della settimana conclusa che è stato del 5,30%;

-i ricoveri totali che salgono da 50 a 54 e quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 4;

-il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 28 nuovi casi, delle 37 guarigioni e del decesso, si riduce a 1.226 (esattamente 10 in meno di ieri che erano 1.1236).

I nuovi casi riguardano: Matera (12), Venosa (6), Lavello (3), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi tra cui Potenza sempre con un solo caso.