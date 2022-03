Dalla guerra in Ucraina potrebbe ripartire il Covid “a macchia d’olio”. E’ la preoccupazione rappresentata dal virologo della Statale di Milano Fabrizio Pregliasco che ha sottolineato come “in senso generale in tutte le situazioni di guerra le problematiche infettive si rialzano”. E il rischio in Ucraina “non è solo per per la popolazione direttamente coinvolta nella guerra, ma anche per l’interscambio dei profughi”. Per questo, secondo Pregliasco, i profughi dovranno essere “al centro di un piano di vaccinazione anti-Covid”, considerato che “In Ucraina la copertura vaccinale c’è solo per un terzo della popolazione, solo i militari sono tutti vaccinati, e praticamente nessuno ha la dose booster”.

Una preoccupazione (come se non lo fosse già abbastanza la guerra) e che si aggiunge a quello che per Walter Ricciardi “più che un rischio, una certezza“, ovvero che il Covid tornerà in autunno in Italia con nuove varianti. Certo, dice il consulente del ministro della salute, “In questo momento stiamo reggendo molto bene, però il problema” Covid “si riproporrà” e quindi “per l’autunno bisogna continuare a mantenere in atto una campagna vaccinale attiva“. Dice ancora Ricciardi che “La pandemia non è finita” e “se andiamo avanti di questo passo non finirà a breve“, perché a livello globale la maggior parte della popolazione non è vaccinata contro Covid-19, per cui “Noi Paesi più ricchi ci dobbiamo attrezzare per vaccinare anche quella parte di mondo, altrimenti la pandemia non finisce“.

Venendo ai dati odierni in Basilicata, dal primo comunicato di giornata si rileva che vi è stato il decesso di un cittadino residente a Ruoti, nel mentre i ricoveri -sia quelli totali che quelli in terapia intensiva- sono rimasti identici a quelli del giorno prima : 96 e 3.

Per quanto riguarda i contagi, su 2.730 tamponi processati sono stati rilevati 410 nuovi positivi, corrispondenti ad una incidenza del 15,02%, più bassa sia rispetto al 17,42% della giornata precedente che al 16,42% relativo alla settimana scorsa.

Come accade da tempo sempre alte le guarigioni (503) che sono anche superiori ai nuovi contagi.

Ed ecco a seguire il testo completo del primo comunicato, mentre in serata pubblicheremo -sempre su questa pagina- le tabelle riepilogative dei dati:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 1° marzo, sono state effettuate 773 vaccinazioni.

A ieri sono 467.255 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 437.682 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,1 per cento) e 339.126 (61,3 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.244.063 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 96 le persone ricoverate: 56 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 40 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.730 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 410 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 503 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 1 persona residente a Ruoti.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“