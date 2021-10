A partire da oggi e con accesso libero, per gli over 60 e per i fragili di ogni età, sarà possibile effettuare presso gli hub vaccinali la terza dose purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

E anche da oggi -grazie al successo della campagna vaccinale- in alcuni settori si torna alla quasi normalità con i cinema e teatri che potranno tornare a riempire tutti i loro posti, mentre la capienza massima degli stadi sale al 60% per gli impianti al coperto e al 75% per quelli all’aperto. Ancora limiti leggermente più severi per discoteche e locali notturni (50% al chiuso e 75% all’aperto), mentre non ci saranno più restrizioni per i musei, dove rimarranno in vigore solo le regole di distanziamento fisico e l’uso obbligatorio delle mascherine.

Per quanto ci riguarda, come ogni lunedì, forniamo l’incidenza dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana conclusa regione che è del 3,36% in calo rispetto a 4,87 % di quella precedente.

Inoltre, dal comunicato relativo alla giornata di ieri e alle tabelle cumulative di sabato e domenica che pubblichiamo a seguire, in questo fine settimana, in Basilicata, sul fronte covid si registra:

il decesso di una donna di 94 anni di Venosa che era ricoverata all’Universo Salute (l’ex “Don Uva”) di Potenza;

i ricoveri totali che scendono dai 26 di venerdì ai 24 odierni , mentre in terapia non c'è alcun paziente da giorni;

il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 27 nuovi casi, delle 42 guarigioni e del decesso, scende a 1.155.

I nuovi casi riguardano: Senise (5), Montalbano Jonico e Brienza (5), Potenza, Matera e Rotondella (3), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi.

Ma ecco i comunicati ufficiali di oggi:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, domenica 10 ottobre, sono state effettuate 473 vaccinazioni, mentre sabato 9 ottobre, sono state effettuate 1276 vaccinazioni.

A ieri sono 425.417 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,9 per cento) e 384.575 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (69,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 809.992 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 277 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 9 sono risultati positivi (tutti residenti in Basilicata). Nella stessa giornata sono state registrate 27 guarigioni (22 residenti in Basilicata).”