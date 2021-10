“Tra gli over 80 il tasso di ricovero negli ultimi 30 giorni è di 8 volte più alto tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (222,5 contro 26,8 ricoveri per 100.000 abitanti) e quello di decesso di 13 volte più alto (129,5 contro 9,8).” E’ quanto scrive l’Istituto superiore di Sanità anticipando il dato contenuto nel nuovo Documento esteso Covid-19 pubblicato su Epicentro. Confermata l’efficacia dei vaccini con “forte riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto alle non vaccinate“, 78% per la diagnosi, 93% per i ricoveri, 95% per la terapia intensiva e per i decessi.

E proprio oggi in Basilicata tocca registrare ancora un decesso nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza. Trattasi di una donna di Melfi, 84 anni, ospite di una rsa di Venosa, con patologie pregresse. E’ una delle notizie fornite con il comunicato della task force odierno (9-10-2021) che segue e le ulteriori tabelle riepilogative, sul fronte covid19, da cui si apprende, inoltre, che:

–i ricoveri totali scendono ancora da 28 e 26 e sempre nessun caso in terapia intensiva;

–i nuovi casi registrati sono 26 in tutto, di cui 24 i residenti in regione, e che l’incidenza di detti positivi sui tamponi processati è del 2,95%, di poco superiore al 2,87% del giorno precedente e inferiore anche a quello dell’intera settimana conclusa che è stato del 4,87 %;

–il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 24 nuovi casi, delle 38 guarigioni, scende da 1.186 a 1.171;

I nuovi casi riguardano: Senise (6), Tito (4), Potenza (3), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi tra cui Matera con 2.

Ecco i comunicati ufficiali:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 8 ottobre, sono state effettuate 989 vaccinazioni. A ieri sono 424.541 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,7 per cento) e 383.390 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (69,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 807.931 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 881 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 26 (e di questi 24 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 38 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 1 persona residente a Venosa.”