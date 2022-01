In questi giorni si rincorrono proposte per alleggerire le procedure ed anche per ridimensionare la pericolosità dei positivi, specie se asintomatici. E a proposito di questi ultimi c’è da registrare la posizione del presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, che a fronte della richiesta delle Regioni di richiamare in servizio i medici positivi al Covid, purché asintomatici e vaccinati con tre dosi, la bolla come: “Una proposta irresponsabile“. Aggiungendo che: “Se venisse attuata, tanto varrebbe abolire l’obbligo di vaccinazione. La ratio dell’obbligo è quella di garantire la sicurezza dei pazienti, evitando che il medico diventi veicolo di contagio. La vaccinazione è strumento di prevenzione, non certo il lasciapassare per poter lavorare da positivi“.

Diversamente, per i “grandi elettori” che si apprestano ad eleggere il Presidente della Repubblica, eventualmente positivi, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri a Rainews24: “Sicuramente i positivi dovrebbero avere il diritto di poter votare per l’elezione del presidente della Repubblica. E’ chiaro che esiste la malattia, ma qui ci troviamo davanti a una positività senza malattia, dove non c’è malattia ma semplice positività una soluzione può essere trovata“.

Per quanto riguarda la Basilicata, abbiamo attesa sino ad ora (16,35) il consueto report in genere spalmato in due tranches (uno nella tarda mattinata, l’altra dopo le 14,00) ma oggi non è ancora giunto, senza che vi sia stato uno straccio di preavviso.

Sembra che (da notizie raccolte informalmente) trattasi di un ritardo dovuto dell’avvio di un nuovo sistema di raccolta dati che, così come stabilito dalle nuove norme sulle quarantene, deve comprendere anche i tamponi antigenici dei vari centri privati comprese le farmacie. Un ritardo che nessuno era in grado di quantificare…..quindi meglio zitti e ….vediamo come va a finire! Bene, bravi, bis.

Non sarebbe stato più rispettoso degli operatori dell’informazione e dei cittadini diffondere quattro righe in cui si avvertiva che da oggi sarebbero potuto esserci disguidi a causa di questo nuovo modus operandi? Ma tant’è. E’ solo l’ennesimo episodio di défaillance della comunicatizione istituzionale regionale sulla pandemia.

Comunque, in attesa dei dati che pubblicheremo appena disponibili, sempre in Basilicata, dove da domani saranno operative diverse unità dell’esercito in aiuto alla vaccinazione e alla effettuazione di tamponi in ambito scolastico (https://giornalemio.it/cronaca/team-mobili-della-difesa-a-sostegno-campagna-vaccinazione-e-tamponi-in-basilicata/), c’è stato un nuovo decesso attribuito al covid19, un 92enne non vaccinato di Viggianello, morto a casa propria.

Nel mentre sembra cominci a preoccupare la situazione ospedaliera con ricoveri che ora sono (fonte TGR) diventati 92 (40 a Matera e 52 al San Carlo), cinque dei quali in terapia intensiva (uno al Madonna delle Grazie e quattro al San Carlo).