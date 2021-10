Anche AstraZeneca comunica di aver presentato una richiesta alle autorità sanitarie USA per l’autorizzazione di emergenza per un nuovo trattamento di prevenzione al Covid. Trattasi di una terapia a base di anticorpi, chiamata AZD7442, che in uno studio in fase avanzata dimostrerebbe la capacità di ridurre del 77% il rischio di complicazioni per le persone che contraggono il Coronavirus. Piccoli segnali su terapie crescono e questa giunge dopo l’annuncio della azienda americana Merck con il suo Molnupiravir.

Nel frattempo è la più ampia copertura vaccinale che sembra essere la chiave di volta per dare una certa tranquillità alla ripresa di un vivere quotidiano più tranquillo. E in Italia (i base al report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 6,12 di oggi), sono 153.588 le persone che hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid 19 (il 2,02% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva), quelle che hanno avuto almeno una dose sono 45.433.497 (l’84,12% della popolazione over 12), mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 42.835.902, ovvero il 79,31% della stessa platea over 12.

In Basilicata, dove oggi si registra purtroppo ancora un decesso (di Venosa), siamo al 68,8% con i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale (oltre il 10% in meno del dato nazionale) come si legge nel comunicato che segue.

–i ricoveri totali continuano a scendere da 33 a 29, mentre rimane un solo caso in terapia intensiva;

–l’incidenza dei positivi sui tamponi processati odierni è del 3,64%, inferiore a quello dell’intera settimana conclusa che è stato del 4,87 %;

–il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 32 nuovi casi, delle 62 guarigioni e del decesso, scende da 1.205 a 1.174;

I nuovi casi riguardano: Tito (7), Latronico (6), Senise (4), Grassano (3), Montescaglioso (2) poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con un solo caso tra cui Matera. Nessuno a Potenza.

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 ottobre, sono state effettuate 1.121 vaccinazioni. A ieri sono 422.935 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,4 per cento) e 380.479 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (68,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 803.414 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 880 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 32 (tutti relativi a residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 64 guarigioni, (di cui 62 relative residenti in Basilicata) e si è verificato 1 decesso.”