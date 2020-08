Dopo i casi registrati negli ultimi giorni, il comunicato di oggi della task force della Basilicata fa sapere che tutti i tamponi processati ieri sono negativi, mentre ci sono state 10 guarigioni (un residente e nove stranieri) per cui al momento il totale dei positivi è di UNDICI.

Ma continuano a salire i nuovi casi di contagio nel nostro Paese che, nelle ultime 24 ore, sono stati 845, mai così tanti dal 16 maggio e, secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute, in ben cinque regioni (Umbria, Abruzzo, Veneto, Lombardia e Campania) l’indice di contagiosità Rt è ora superiore al valore di 1.

Tant’è che il governatore della Campania De Luca ha detto di essere pronto a valutare lo stop agli spostamenti tra regioni tra un paio di settimane. Mentre dalla vicina Puglia, mentre scriviamo, giunge notizia che addirittura c’è un neonato (che è stato ricoverato a Bari precauzionalmente all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII) tra i 35 contagi di Coronavirus registrati oggi, uno dei quattro individuati durante il triage in strutture sanitarie di Bari e “per i quali – ha precisato il direttore della ASL Bari Antonio Sanguedolce – sono in corso le indagini epidemiologiche“.

Ma torniamo alla nota quotidiana del “La task force regionale” la quale “comunica che ieri, 20 agosto, sono stati processati 460 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, risultati tutti negativi.

Nella stessa giornata sono state registrate 10 guarigioni: 1 persona residente in Basilicata e 9 tra i cittadini stranieri in isolamento in una struttura dedicata della regione.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 11 e si trovano tutti in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza è ricoverata 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 375 guariti; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 4 residenti in un Comune della Toscana in isolamento in Basilicata; 1 cittadino lucano residente in Lombardia e in isolamento in Basilicata; 1 persona di nazionalità estera ricoverata all’Ospedale ‘San Carlo’; 7 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 25 cittadini stranieri in isolamento in una struttura lucana dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 52.418 tamponi, di cui 51.803 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani 22 agosto, alle ore 12,00.”

A seguire riepilogo di tutti i dati: