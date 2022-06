Basilicata: turismo lento e treni storici per valorizzare i piccoli borghi

Visitare una parte della Basilicata attraverso un turismo lento fatto che scorra su binari e carozze di treni storici? Potrebbe essere una bellissima idea (e opportunità) per i borghi lucani e una controtendenza allo spopolamento. Con questo obiettivo l’Onorevole Nunzio Angiola di Azione ha voluto sostenere fortemente l’avvio di un progetto dedicato al turismo ferroviario slow che pare possa a breve “decollare” se ci si aggancia al vagone della vicina Puglia.

Domenica 22 maggio, infatti, c’è stato il primo viaggio di prova della tratta Rocchetta Sant’Antonio – Altamura – Gioia del Colle, inserita nelle tratte turistiche . Ora è il momento di sviluppare il progetto anche in Basilicata. Mercoledì primo giugno si è svolto un fondamentale incontro tra il direttore generale della Fondazione FS Italiane, l’ingegner Luigi Francesco Cantamessa Armati, l’assessora alle infrastrutture della Regione Basilicata Donatella Merra e l’onorevole Angiola per dare spazio e rilevanza alle tratte lucane, l’assessora Merra ha infatti già da diversi mesi espresso il suo interesse all’iniziativa. Il riscontro sicuramente positivo vedrà la sinergia delle istituzioni politiche e sociali per ottenere lo sviluppo di questo ambizioso progetto. «Commentare notizie del genere è quello che conta davvero per chi fa politica per il territorio – afferma Donato Pessolano, segretario regionale di Basilicata in Azione. I treni storici sono realmente una soluzione per incrementare i trasporti e migliorare la viabilità turistica in alcune zone della nostra regione. Il turismo lento e di prossimità, soprattutto nel post Covid, ha permesso a molte aree di non cadere nel dimenticatoio. I borghi lucani sono i veri protagonisti di questo turismo slow, con le loro bellezze e le loro unicità. I treni storici permettono di percorrere territori autentici, con la possibilità di ammirare panorami unici, in zone d’Italia da riscoprire e aprire al turismo. Basilicata in Azione esprime tutta la sua soddisfazione per questo progetto, mettendo a disposizione le proprie competenze. Stiamo attendendo la data per poter incontrare l’assessora Donatella Merra alla quale ribadiremo il nostro interesse nel collaborare al progetto, siamo infatti molto soddisfattidegli incontri con l’onorevole Angiola, in quanto tutto questo lavoro pregresso non può che giovare alla nostra regione. Sarà sicuramente programmata a stretto giro – conclude Pessolano – una giornata di informazione dedicata ai treni storici in cui verrà ospitato l’onorevole Angiola, vero fautore assieme a FS di questo ambizioso progetto di riscatto e di cultura».

L’auspicio è che si possa procedere in tempi brevi e che il progetto non resti, come cantava Celentano “il treno dei desideri..che all’incontrario va”.