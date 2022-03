“La data del 18 marzo 2020 rimane incisa nella memoria degli italiani. Una immagine, quella dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime falcidiate da un virus allora ancora sconosciuto, che racchiudeva il dramma dell’intera pandemia. Alla memoria delle vittime ci inchiniamo. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l’intera comunità nazionale“. Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus.

Covid che in Basilicata, gia provocato 802 decessi (tra cui non solo anziani e persone di mezza età, ma anche giovanissimi come il vigile urbano Pino Larotonda, il sindaco di Laurenzana Egidio Garramone e nei giorni scorsi un ragazzo di Pignola di 24 anni). E solo da dicembre scorso, quando è subentrata la variante Omicron, si contano oltre 170 le vittime.

Anche oggi, il report della task force, registra -purtroppo- altri tre decessi: una persona residente a Marsicovetere, una a Maschito e a Tito.

I ricoveri totali in ospedale calano da 92 a 87 (51 al San Carlo e 36 al Madonna delle Grazie), mentre rimangono tre (due a Potenza e una a Matera) le persone ricoverate in terapia intensiva.

Sempre alti i nuovi positivi che oggi sono stati 965 su 3.987 tamponi processati, con una incidenza del 24,20%, inferiore al picco del 25,95% della giornata precedente, ma sempre al di sopra del dato riferito alla scorsa settimana che è stato del 21,50%. Sono state invece 465 le guarigioni.

Ed ecco a seguire il primo comunicato di giornata:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 17 marzo, sono state effettuate 457 vaccinazioni.

A ieri sono 467.629 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.305 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 346.964 (62,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.255.005 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 87 le persone ricoverate: 51 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 36 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.987 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 965 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 465 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 3 decessi relativi a 1 persona residente a Marsicovetere, 1 persona residente a Maschito e 1 persona residente a Tito.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”