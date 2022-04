“Tutti i dati confermano che la campagna vaccinale si è ormai fermata, nonostante 4,35 milioni di persone vaccinabili con prima dose e 2,55 milioni con dose booster – sottolinea Nino Cartabellotta della Fondazione GIMBE – I tassi di copertura vaccinale, infatti, nell’ultimo mese hanno registrato incrementi davvero esigui”. Infatti, parliamo dello 0,1% in più di vaccinati con prima dose in tutto il mese di marzo. Ma il presidente di Gimbe avverte anche, in merito ai farmaci antivirali che: “Vengono sottoutilizzati” e “si rischia concretamente che le scorte rimangano inutilizzate come già accaduto per gli anticorpi monoclonali“. Questo nel mentre -sempre nel report settimanale di Gimbe- si registra un aumento delle vittime: più 10,1%.

Per quanto riguarda i dati odierni in Basilicata, si registrano ulteriori tre decessi di residenti a Tricarico, Pescopagano e Pisticci.

I ricoveri totali variano da 103 a 101 (57 al San Carlo di Potenza e 44 al Madonna delle Grazie) di cui due in terapia intensiva tutti a Potenza.

I nuovi positivi riscontrati sono 842 su 3.545 tamponi processati corrispondente ad una incidenza del 23,75%, superiore sia al 21,08% di ier che al 23% del dato settimanale ultimo.

Ecco a seguire il testo integrale del primo comunicato di giornata da cui si evince la marginalità, anche nella nostra regione della campagna vaccinale:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 6 aprile, sono state effettuate 203 vaccinazioni.

A ieri sono 467.938 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.255 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,8 per cento) e 352.806 (63,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.262.307 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 101 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 44 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.545 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 842 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state 731 le guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 3 decessi di persone residenti rispettivamente a Tricarico, Pescopagano e Pisticci.

Inoltre, sono stati registrati 3 decessi di persone residenti rispettivamente a Tricarico, Pescopagano e Pisticci.

Sulla scorta del bollettino serale (Task Force Coronavirus bollettino del 7 aprile 2022) si apprende che i nuovi 807, positivi residenti riscontrati (590 nel potentino e 217 nel materano) riguardano i comuni di: 146 sono stati riscontrati a Potenza, 77 a Matera, 27 a Avigliano e Melfi, 21 a Tito, 19 a Policoro e Pignola, 17 a Picerno, Rionero in Vulture e Venosa, 16 a Marsicovetere, 15 a Ferrandina, poi via via in altri comuni con numeri inferiori che potete consultare sul file allegato.

Per cui, tenuto conto anche dei 723 guariti residenti, il totale di positivi nella regione sale da 26.667 a 26.748.