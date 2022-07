Basilicata: totale positivi oltre 15 mila, ma scende indice positivi/tamponi e stabili i ricoveri

Il report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 16-7-2022) quant’anche registri che il totale dei positivi in regione è balzato oltre i quindicimila, segnala nel contempo una ulteriore discesa del rapporto positivi/tamponi (dal 33% al 28%), uno stallo dei ricoveri (con la stragrande maggioranza allocati nel nosocomio materano) ed anche (per il sesto giorno successivo) un decesso: un uomo di Tursi (classe 1931) avvenuto oggi nel reparto malattie infettive del Madonna delle Grazie.

Come dicevamo i ricoveri ospedalieri variano da 95 a 94 (da 39 a 33 al San Carlo e da 56 a 61 al Madonna delle Grazie) dei quali sempre nessuno in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, essi sono stati 890 (852 i residenti) su 3.085 tamponi processati nella giornata di ieri con una incidenza del 28,85%, ancora in discesa rispetto al 33,49% del giorno precedente e di oltre dieci punti inferiore al dato aggregato della settimana scorsa che è stato del 39,85%.

Degli 852 nuovi positivi residenti (545 nel potentino e 307 nel materano) ne sono stati riscontrati: 122 a Potenza, 102 a Matera, 32 a Policoro, 29 a Melfi, 31 a Venosa, 26 ad Avigliano e Rionero in Vulture, 20 a Bernalda, poi in altre comunità con numeri inferiori.

Oggi, tenuto conto dei 557 guariti di giornata, nonché del decesso, il totale dei positivi in regione -come dicevamo- sale da 14.809 a 15.103.

Come ogni sabato la Regione ha comunicato i dati relativi alle vaccinazioni anti-covid somministrate in Basilicata dal 9 al 15 luglio 2022 che sono state in totale 2.172: