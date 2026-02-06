Basilicata Today: evento itinerante Basilicata nelle eccellenze culturali e enogastronomiche 2026

Matera e Milano, le prime tappe ufficiali della mostra evento itinerante Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche 2026, manifestazione promossa da Basilicata Today Aps.

Le nuove tappe della mostra e gli eventi si svolgeranno a partire dal 7 febbraio 2026, in locations di Enti, fiere, hotels e locations culturali , turistiche, commerciali e della ristorazione italiane, dove saranno allestite aree espositive e stand che presenteranno a visitatori e operatori del settore, materiale editoriale, pannelli fotografici, opere d’arte e dell’artigianato tipico lucano, esposizione e degustazione gratuita di eccellenze agroalimentari tipiche e biologiche, appartenenti al patrimonio storico , culturale, turistico, enogastronomico e ambientale Made in Basilicata. In ogni tappa sarà allestito un open space gratuito a disposizione di Enti, associazioni, operatori del settore turistico, culturale, artistico e enogastronomico di Basilicata.

Inaugurazione ufficiale a Matera, il 7 febbraio, h.17 presso Dichio Garden Center (Borgo Venusio) e proseguirà ufficialmente dal 10 al 12 febbraio, in occasione di Bit Milano 2026, nello stand dell’Apt Basilicata ed in attività di ristorazione del capoluogo lombardo, dal 10 al 13 febbraio. L’11 Febbraio, h.11 nel Ipsar Amerigo Vespucci Vespucci di Milano presentazione della manifestazione e degli eventi Itinerari e Agroalimentare di Basilicata, Arte e Food di Basilicata e Castelli di Basilicata e Wine con la partecipazione di rappresentanti di associazioni, operatori dei media, del settore turistico, ho.re.ca, culturale e agroalimentare di Basilicata, Calabria e Lombardia. Ospite dell’evento la cantautrice lucana Serena Matù. In programma collegamenti in diretta degli eventi dal 10 al 12 febbraio, a partire dalle h.10 , su pagina facebook Itinerari e Agroalimentare d’Italia.

L’associazione Basilicata Today ringrazia per la gentile collaborazione la Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata, i comuni di Pisticci, Pomarico e Montalbano Jonico, le aziende del settore ho.re.ca e agroalimentari partecipanti.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.