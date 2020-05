Se è vero, com’è vero, che l’emergenza sanitaria Covid-19 ha cambiato la vita di tutti negli ultimi tre mesi è altrettanto vero che, in molte famiglie italiane il Coronavirus si è aggiunto a ulteriori problemi sanitari stravolgendo letteralmente l’esistenza quotidiana. Soprattutto quando, purtroppo, l’esito di un tampone risulta positivo aprendo ulteriori scenari di fragilità e sfiducia.

E’ il caso della signora Maria (nome di fantasia) residente in un comune della Basilicata che in questi giorni si è trovata a vivere, e sta tuttora vivendo, una situazione tanto difficile quanto paradossale.

Prima del periodo pasquale la signora Maria è stata ricoverata in ospedale dove le hanno diagnosticato una neoplasia al pancreas da asportare chirurgicamente e tempestivamente ma siccome l’ospedale in cui è ricoverata non ha la possibilità di poter fare l’intervento la signora viene dimessa. Velocemente riesce a programmare un intervento presso un ospedale di Bari che prima dell’accettazione le chiede di fornire, oltre a tutta la documentazione sanitaria, anche un referto di tampone faringeo per accertare la negatività al Coronavirus.

La signora fa richiesta del tampone faringeo ma è praticamente tranquilla perché non accusa alcun sintomo riconducibile al temuto Covid.

Ma andiamo per ordine. E per fare ordine mi servirò di uno schema in punti:

Il 28 Aprile 2020 la signora fa richiesta alle ASL di competenza per poter effettuare il tampone indicandone l’urgenza;

viene effettuato finalmente il tampone e nel frattempo sono passati ; Il 04 Maggio 2020 l’esito del tampone risulta purtroppo Positivo e con il tampone della signora anche altre 9 persone dello stesso gruppo di tamponi esaminati risultano positivi; Dunque in tutto in un’unica giornata 10 positivi.

Intanto il resto della famiglia chiede con forza ed insistentemente all’ASL di riferimento, di sottoporsi all’esame del tampone faringeo per tutti i familiari nel frattempo venuti a contatto con la signora ma l’Azienda Sanitaria rifiuta la possibilità di effettuare i tamponi;

L’08 Maggio 2020 dopo tanto insistere con mail, telefonate anche da parte del primo cittadino del

paese di residenza della signora, garante della salute di tutti i suoi concittadini, la signora Maria

viene sottoposta a nuovo tampone;

Il 09 Maggio 2020 il tampone della signora risulta finalmente Negativo. Risultano negativi (per caso o per fortuna) anche gli altri 9 tamponi processati nello stesso gruppo e risultati positivi sempre nella stessa giornata qualche giorno prima. “La domanda sorge spontanea”, direbbe il buon Antonio Lubrano, se il numero dei contagi corrisponde esattamente, qualche giorno dopo, al numero degli immunizzati.

Ma la disavventura della signora non è finita, perché per entrare in ospedale a Bari e curare (seriamente) la sua neoplasia, le chiedono il famoso doppio tampone negativo. E così:

L’11 Maggio 2020 la signora Maria fa la richiesta per ripetere il tampone ma ad oggi non ha ricevuto ancora nessuna risposta.

Nel frattempo la signora è in quarantena e con lei anche la sua famiglia. La terribile sensazione è che le vengano rubati giorni preziosi per curare la sua malattia e che il sistema sanitario regionale piuttosto che prendersi cura della sua salute la stia facendo ammalare ancora di più con quello che noi chiamiamo il “valzer delle incertezze dei tamponi”. Già, perché non c’è dubbio che alla malattia fisica si è aggiunta la pressione emotiva, la paura che ingoia la ragione, la disperazione di vivere un incubo crudele, la considerazione di trovarsi nelle mani di incompetenti o se non altro disorganizzati che paiono in questa situazione non comprendere la necessità di dare risposte tempestive. Aggiungiamo che l’unica proposta arrivata dall’ASL è stata quella di dare “l’opportunità” alla signora di poterla ricoverare in un reparto COVID19. Una soluzione che alla famiglia è risultata fuori da ogni logica rispetto al molto più semplice ripetere un tampone e poter accertare il doppio negativo.

La storia della signora Maria è probabilmente la storia di tante altre persone in questo momento in tutta Italia ma la rabbia della famiglia, esternataci dal figlio, è che la Basilicata è una Regione con numeri piccolissimi e fortunatamente anche i numeri dei contagiati sono esigui. “Capirei i disguidi e le lentezze, dice il figlio, se ci trovassimo in Lombardia o Emilia Romagna con i loro numeri e la loro emergenza”. Ma in un fazzoletto di terra con numeri così bassi ci si deve mettere davvero d’impegno per creare queste lungaggini sanitarie. E come dargli torto!