Con i dati riferiti ai tamponi processati nella giornata di ieri, in base al report che abbiamo reperito in tarda serata e che pubblichiamo a seguire, in Basilicata si è superata la soglia dei 10 mila contagiati.

Su 2.916 tamponi, ne sono risultati positivi 1.098 (1.041 residenti) pari al 37,65%. 156 sono quelli registrati della Città di Potenza e 151 quelli di Matera, 34 Melfi, 33 Tricarico. L’elenco completo dei comuni lo trovate più sotto.

Stabili i ricoveri che ora sono 71 di cui 2 in terapia intensiva all’ospedale di Potenza.

Ma ecco il bollettino integrale:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 9 GENNAIO 2022, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 8 gennaio 2022

Tamponi molecolari totali n. 540.319

Tamponi molecolari totali negativi n. 493.899

Persone testate n. 271.999

Test antigenici totali 29.272

Tamponi molecolari di giornata n. 2.916

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 1.098

Tamponi molecolari negativi n. 1.818

RICOVERATI N. 71

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 18

Pneumologia n. 17

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 2

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 27

Pneumologia n. 7

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 233

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 1.098

Positivi residenti 1.041

Positivi residenti provincia di Potenza 714

Positivi residenti provincia di Matera 327

Ecco l’elenco dei positivi residenti:

1 Acerenza

2 Aliano (n. 1 domiciliato a Sant’Arcangelo)

2 Anzi

14 Atella

21 Avigliano (n. 3 domiciliati a Ruoti)

2 Balvano

3 Banzi

3 Baragiano

6 Barile

1 Bella

11 Bernalda

13 Brienza

2 Brindisi di Montagna

1 Calciano

2 Calvera

9 Cancellara (n. 1 domiciliato a Potenza, n. 1 domiciliato a Paterno)

3 Carbone

5 Castelsaraceno

5 Castronuovo di S. Andrea (n. 1 domiciliato in Emilia Romagna)

6 Chiaromonte

22 Corleto Perticara

6 Episcopia

4 Fardella (n. 1 domiciliato in Emilia Romagna)

12 Ferrandina

1 Filiano

4 Forenza (n. 1 domiciliato in Emilia Romagna)

12 Francavilla in Sinni

1 Gallicchio

5 Garaguso

2 Genzano di Lucania

4 Ginestra

1 Gorgoglione

15 Grassano

2 Grottole

1 Grumento Nova

5 Guardia Perticara

3 Irsina

5 Lagonegro (n. 1 domiciliato a Laurìa)

2 Latronico

4 Laurenzana

9 Lauria

28 Lavello

6 Maratea

14 Marsico Nuovo (n. 1 domiciliato a Paterno)

12 Marsicovetere

151 Matera (n. 1 domiciliato a Bernalda, n. 1 a Grottole)

34 Melfi

11 Moliterno

6 Montalbano Jonico

1 Montemilone

2 Montemurro (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

24 Montescaglioso

4 Muro Lucano

6 Noepoli

3 Palazzo San Gervasio

13 Paterno

1 Pescopagano

2 Picerno

3 Pietragalla

8 Pignola (n. 1 domiciliato a Potenza, n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

18 Pisticci

9 Policoro (n. 1 domiciliato a Pisticci, n. 1 a Scanzano Jonico, n. 2 a Senise)

1 Pomarico

156 Potenza (n. 1 domiciliato in Lazio, n. 1 in Lombardia, n. 1 in Piemonte)

11 Rapolla

2 Rapone

18 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Melfi, n. 1 in Trentino Alto A.)

1 Ripacandida

9 Roccanova

4 Rotonda

1 Rotondella

19 Ruoti (n. 1 domiciliato ad Acerenza)

1 Ruvo del Monte

9 Salandra

1 San Chirico Nuovo

2 San Costantino Albanese

1 San Fele

4 San Martino d’Agri

1 San Mauro Forte

8 San Severino Lucano

1 Sant’Angelo le Fratte

27 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Matera)

3 Sarconi

1 Sasso di Castalda

1 Savoia di Lucania

17 Scanzano Jonico

19 Senise (n. 1 domiciliato a Castronuovo di Sant’Andrea)

3 Stigliano

24 Tito (n. 1 domiciliato a Melfi)

2 Tolve

12 Tramutola

33 Tricarico

2 Tursi

3 Vaglio di Basilicata

30 Venosa

8 Vietri di Potenza

1 Viggianello

17 Viggiano

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 26

Regione/ Stato estero

2 Abruzzo (domiciliati a Marsicovetere e Matera)

2 Campania (domiciliati a Tito e Matera

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

5 Lazio (domiciliati a Castelluccio Inferiore, Latronico n. 2, Lavello, Viggiano)

6 Lombardia (domiciliati a Castelluccio Inferiore, Castelsaraceno, Francavilla in Sinni n. 2, Tricarico n. 2)

1 Piemonte (domiciliato a Stigliano)

4 Puglia (domiciliati ad Avigliano, Matera n. 2, Accettura)

1 Sicilia (domiciliato a Potenza)

1 Umbria (domiciliato a Stigliano)

1 Canada (domiciliato a Tito)

1 Irlanda (domiciliato ad Irsina)

1 Ucraina (domiciliato a Laurìa)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 31

Regione/ Stato estero

1 Abruzzo

1 Calabria

4 Campania

2 Emilia Romagna

1 Lazio

1 Liguria

1 Lombardia

18 Puglia

1 Romania

1 Stato Estero

GUARITI TOTALI N. 233

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 219

Comune

1 Acerenza

1 Albano di Lucania

5 Atella

2 Avigliano

1 Balvano

5 Barile

8 Bernalda

1 Castelluccio Inferiore

3 Chiaromonte (n. 1 domiciliato a Senise)

5 Episcopia

1 Fardella

1 Ferrandina

2 Francavilla in Sinni

1 Guardia Perticara

4 Lauria (n. 1 domiciliato in Piemonte)

2 Maratea

4 Marsico Nuovo

3 Marsicovetere

18 Matera

29 Melfi

3 Montescaglioso

3 Noepoli

1 Palazzo San Gervasio

1 Pietrapertosa

2 Pisticci

5 Policoro (n. 1 domiciliato a Senise)

10 Potenza

1 Rapone

9 Rionero in Vulture

1 Rivello

2 Rotonda

3 San Costantino Albanese

11 San Fele

2 San Severino Lucano

4 Sant’Arcangelo

1 Satriano di Lucania

5 Scanzano Jonico

47 Senise

3 Stigliano

4 Teana

3 Trecchina

1 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 9

Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Trecchina)

1 Campania (domiciliato a Matera)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Stigliano)

1 Friuli Venezia G. (domiciliato a Melfi)

1 Lazio (domiciliato a Senise)

2 Piemonte (domiciliati a Carbone e Rionero in Vulture)

1 Trentino Alto A. (domiciliato a Barile)

1 Germania (domiciliato a Senise)

Guariti residenti in altra Regione n. 5

Regione/ Stato estero

2 Lombardia

1 Piemonte

1 Puglia

1 Sicilia

CASI ATTUALI RESIDENTI 10.347

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 10.276

DECEDUTI RESIDENTI 622

GUARITI RESIDENTI 31.139a