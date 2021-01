E nel mentre l’Italia precipita nella crisi di governo più assurda della sua storia, considerata la unicità e straordinarietà della pandemia in corso, apprendiamo che in zona Cesarini, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’intesa sul tanto discusso Piano pandemico influenzale ovvero il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023). L’ultimo -su cui sta indagando anche la magistratura- era un copia ed incolla del 2006, quindi non era mai stato aggiornato per davvero.

In verità andrebbe messo ordine anche nel sistema di test e tracciamento che andrebbe fatto in modo più uniforme su tutto il territorio nazionale, per evitare che accada quello che hanno denunciato i presidenti delle regioni italiane finite nel mirino dell’Ue e a rischio di entrare in zona “rosso scuro” secondo i parametri dell’Ecdc per la nuova mappa del contagio in Europa. Infatti, i governatori di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, indicate come le regioni più a rischio insieme alla provincia di Bolzano, hanno denunciato che in sostanza con questi parametri è “punito chi fa tanti tamponi“. Quindi i furbetti, quelli che mettono la polvere sotto il tappeto -come ad esempio accade in Basilicata dove da tempo si registra un numero irrisorio di tamponi molecolari effettuati- resterebbero fuori dalle restrizioni conseguenti (i cittadini provenienti da queste aree sarebbero sottoposti a test e quarantena per viaggiare verso il resto dell’Ue).

Ed eccoli i dati relativi ai tamponi molecolari eseguiti nella giornata di ieri, lunedì 25 gennaio, in Basilicata che continuano ad essere in un numero basso. Infatti, su 590 sono stati 60 (56 i residenti) i positivi rilevati che corrispondono all’8,65% (ieri 13,25%), superiore al 5,98% del dato nazionale.

Anche oggi il maggior numero di casi rilevati (11) riguardano la città di Matera, seguono i 7 di Potenza e poi via via numeri più ridotti.

Come avviene da giorni, nel report di oggi viene riferito che sarebbero stati processati 1.516 test antigenici, dato non valutabile in assenza degli esiti.

Anche oggi, purtropp0, si registrano 4 decessi, mentre scendono a 85 (da 92) i ricoveri totali e a 2 (da 6) quelli in terapia intensiva.

22 sono i guariti della giornata, mentre il numero totale dei positivi in Regione al momento è di 6.743.

Ma ecco i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 26 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 25 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 205.971

Tamponi totali negativi n. 190.738

Persone testate n. 127.698

Tamponi molecolari di giornata n. 694

Test antigenici totali 1.516

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 60

Tamponi negativi n. 634

RICOVERATI N. 85

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 29

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 06

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI N. 22

DECESSI TOTALI N. 4

Residenti: n. 2

• Avigliano

• Venosa (domiciliato a Brienza)

Non residenti: n. 2

• Puglia (n. 1 domiciliato a Potenza)

POSITIVI TOTALI N. 60

Residenti: n. 56

N. Comune

1 Acerenza

1 Brindisi di Montagna

1 Castelgrande

6 Corleto Perticara (n. 3 domiciliati a Guardia Perticara)

1 Filiano

1 Genzano di Lucania

1 Grottole

1 Guardia Perticara

1 Lauria

1 Lavello

1 Maratea

11 Matera

6 Melfi

4 Muro Lucano

7 Potenza

2 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

1 Sant’Arcangelo

1 Tramutola

2 Trecchina

1 Trivigno

3 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Marche (domiciliato a Castelgrande)

1 Nigeria (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 22

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 22

N. Comune

1 Avigliano

1 Bernalda

1 Francavilla in Sinni

1 Ginestra

1 Gorgoglione

3 Lauria

3 Lavello

1 Melfi

4 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

1 Roccanova

1 Ruoti

2 Sarconi

1 Satriano di Lucania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.743

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.658

DECEDUTI RESIDENTI N. 309

GUARITI RESIDENTI N. 5.531