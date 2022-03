C’è un aumento dei casi in Basilicata (come nel resto del Paese) e dei ricoveri (in controtendenza) che conferma quanto afferma la Fondazione GIMBE secondo cui questo incremento nel Paese non è un “semplice rimbalzo, anche se al momento non possiamo etichettare la risalita come avvio della quinta ondata. Troppe le differente regionali: minore circolazione virale per i 18,8 milioni di persone di Lombardia, Piemonte e E-R, e alta incidenza al centro-sud in particolare in Umbria, Puglia, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana“.

Infatti, con i dati del primo comunicato odierno della task force, possiamo completare il puzzle dell’intera settimana che ci consegna una incidenza riferita agli ultimi sette giorni del 24,62%, mentre nella settimana precedente il dato è stato del 21,50% e prima ancora del 18,34%. Un dato dunque in permanente risalita con 6.325 nuovi positivi riscontrati su 25.635 tamponi processati che sta rapidamente avvicinando il totale dei contagiati in regione ai 22 mila.

E c’è anche un forte incremento dei ricoveri che oggi sono arrivati a 108 (ieri 100, quello prima 93 e ancora prima 87), anche se quelli in terapia intensiva rimangono tre (1 a Potenza e 2 a Matera).

Anche oggi si registrano due decessi: una persona residente a Policoro ed una a Ripacandida.

Ed ecco il testo integrale del comunicato:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 20 marzo, sono state effettuate 553 vaccinazioni. A ieri sono 467.700 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.636 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 348.059 (62,9 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.256.535 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 108 le persone ricoverate: 63 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 45 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.154 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 521 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 197 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 2 decessi: 1 persona residente a Ripacandida e 1 persona residente a Policoro.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“