Ieri, in Basilicata, si sono registrati esattamente gli stessi positivi di residenti del giorno precedente (163), ma a fronte di un numero minore di tamponi (1.614 rispetto a 1.988), con una incidenza giornaliera -ovviamente- che sale dall’8,50% al 10,41%.

Salgono ancora, purtroppo, anche i ricoveri negli ospedali a 42, equamente ripartiti: 21 al San Carlo e 21 al Madonna delle Grazie), ma con nessuno in terapia intensiva.

Un termometro della situazione è data anche dalla lunga fila (anche questa mattina) al drive in del Madonna delle Grazie per i tamponi, mentre presso le tende del Qatar le vaccinazioni procedevano in modo tranquillo, senza nessun particolare affollamento.

Non a caso, i dati del report che leggiamo più sotto, ci consegnano una regione con appena il 74% di vaccinati con doppia dose a fronte dell’85,44% del dato nazionale e un 80% con la prima dose rispetto all’88,66% nazionale. Per non parlare delle terze dosi che in Basilicata sono ferme al 23,4% mentre sul sito del governo, questa mattina, viene riportato il dato nazionale al 77,60%.

Sempre presso le tende del Qatar di Matera, in mattinata, abbiamo registrato una curiosità che segnaliamo. Lì sono giacenti raccolte in un bel “mazzo”, tenuto insieme da un elastico, decine di tessere sanitarie smarrite da cittadini che sono stati lì per l’immunizzazione. Per cui se tra i lettori qualcuno avesse smarrito questo documento in quel sito, può andare a recuperarlo.

Ma ecco gli altri dati in sintesi:

i ricoveri totali, come dicevamo, salgono da 38 a 42 , sempre con nessuno in terapia intensiva;

, sempre con nessuno in terapia intensiva; l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati è del 10,41% , più alta dell’8,50% del giorno precedente e di quella registrata per la settimana appena conclusa che è stata dell’8,75%;

, più alta dell’8,50% del giorno precedente e di quella registrata per la settimana appena conclusa che è stata dell’8,75%; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 163 nuovi casi e delle 43 guarigioni del fine settimana, sale da 2.006 a 2.126.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri, mentre le tabelle riepilogative dei dati non ancora disponibili le pubblicheremo a seguire appena disponibili (da esse si rileverà anche il dettagli dei nuovi contagi comune per comune):

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 dicembre, sono state effettuate 4.619 vaccinazioni. A ieri sono 443.135 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,1 per cento) e 410.794 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,3 per cento) e 129.714 (23,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 983.643 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 42 le persone ricoverate (21 nell’ospedale San Carlo di Potenza e 21 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera). Nessun paziente al momento si trova nei reparti di terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.614 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 168 (e di questi 163 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 45 guarigioni, 43 delle quali relative a residenti in Basilicata.“