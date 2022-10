Basilicata: stabili indice positivi/tamponi settimana e ricoveri, nessun decesso.

E’ da qualche mese che abbiamo scelto autonomamente di raccogliere i dati giornalieri dei bollettini emessi dalla task force regionale, ma di fornirli -aggregati- solo settimanalmente e di lunedì, come facciamo nuovamente oggi. Ma questa volta riguardano non l’intera settimana ma solo i dati da lunedì a venerdì, perchè i bollettini da sabato, apprendiamo per vie informali che non verranno pubblicati più. Il prossimo bollettino COVID sarà inviato ogni venerdì alle 16,00 e conterrà i dati settimanali (sabato-venerdì). Insomma, è bastato il solo annuncio del neo ministro della salute Schillaci (non c’è ancora un provvedimento formale) per interrompere il flusso di comunicazioni. Ma tant’è.

Dunque, nei primi cinque giorni della settimana appena conclusa (24/10-28/10), il rapporto positivi/tamponi rimane sostanzialmente stabile, come i ricoveri ospedalieri e non si sono registrati decessi.

Infatti, in totale, sono stati riscontrati 783 nuovi positivi (1.041 nei sette giorni precedenti), su 3.983 (erano 5.160) tamponi processati, con una incidenza corrispondente al 20,28% , rispetto al 19,86% e 22,69% delle due settimane precedenti.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, che domenica scorsa erano 31 ( 16 al San Carlo e 15 al Madonna delle Grazie), con uno in TI a Matera, ora risultano essere, in totale 29 ( 9 al San Carlo e 20 al Madonna delle Grazie), con nessuno in TI.

Pertanto, tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 783 (570 nel potentino e 213 nel materano), dei 1.152 guariti di giornata, il totale dei positivi in regione scende ancora dai 4.965 di sette giorni fa ai 4.596 odierni.

Infine, sabato sono state rese note anche le vaccinazioni effettuate nel periodo 22-28 ottobre, che in totale sono state 1.773 a fronte dei 1.920 della settimana precedente. A questo link il dettaglio: Vaccinazioni anti Covid19 – Dati dal 22 al 28 ottobre 2022 –