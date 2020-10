Prima di pubblicare, come facciamo quotidianamente per dovere di cronaca, i dati relativi al procedere del covid19 nella nostra regione, ci preme fare una premessa, affinchè l’informazione doverosa non crei inutili allarmismi e serva a far guardare alla situazione con obiettività.

Questo perché crescono preoccupazione e confusione alimentate da un turbinio di opinioni discordanti tra loro e da una certa indecente politica che specula sul dramma. Cresce il timore per una nuova chiusura totale del Paese e sarà l’andamento dei prossimi giorni (7/10 giorni) a condizionare una scelta in tal senso.

Un consiglio, non guardate il dato dei positivi che anche se crescono non deve allarmare ed è dovuto al crescere del numero dei tamponi. Da guardare sono il rapporto tra tamponi effettuati e positivi emersi, il numero dei ricoveri ospedalieri e in modo particolare quelli in terapia intensiva.

A livello nazionale negli ultimi giorni il rapporto tamponi/positivi si è attestato intorno al 13%, i ricoveri in terapia intensiva circa 1700 su 8400 posti disponibili, mentre i reparti ordinari solo in alcune aree stanno andando in sofferenza.

In Basilicata i posti letto in terapia intensiva pre-Covid erano 49. Con il decreto Rilancio sono stati programmati altri 32 posti letto. Alla data del 9 ottobre, contando quelli già stabilizzati del piano Arcuri, il numero dei posti letto è arrivato a 73. I posti per 100mila abitanti in regione sono 12,9 (con la soglia di sicurezza del governo fissata a 14).

Sempre in Basilicata, il rapporto tamponi/positivi è al momento al di sotto del dato nazionale, sui dati diffusi ieri era il 10,56% e i ricoveri 81 (compreso quelli in terapia intensiva 7) sostanzialmente stabili rispetto ai giorni precedenti. Vedremo in seguito come andrà. Ovviamente, tutto può succedere.

Ma ecco i dati di oggi sui tamponi processati nella giornata di ieri 29 ottobre.

“Dati estratti alle ore 13:35 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force. Report dati processati il 29 ottobre 2020

Tamponi di giornata 1826 – Positivi 131 (rapporto 7,17% inferiore media nazionale)

Ricoverati 81 (gli stessi di ieri)

24 MI Matera

4 Pneumologia Matera

20 MI Potenza

18 Pneumo Potenza

8 MU Potenza

2 TI Potenza

5 TI Matera

Positivi 131 (40 non residenti)

32 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Galluccio (CE)

1 Mercogliano (AV) domiciliato a Ferrandina

1 Montesano (SA)

1 Rocca Imperiale

1 Siracusa

1 Albano

2 Avigliano

1 Baragiano

2 Calvera

1 Castronuovo

5 Ferrandina

1 Genzano

1 Lagonegro

6 Lauria

8 Lavello

1 Marsiconuovo

18 Matera

1 Melfi

2 Moliterno

1 Missanello (nazionalità Nigeria)

1 Oppido

1 Pignola (nazionalità indiana)

2 Pisticci

1 Policoro

14 Potenza

2 Rapolla

2 Rionero

3 Roccanova

3 Rotonda (1 di nazionalità argentina)

1 Sant’Angelo Le Fratte

3 Scanzano

2 Tito

1 Tolve

1 Trecchina

1 Tricarico

3 Venosa

2 Viggiano

Guariti 15

1 Potenza

5 Brienza

3 Sant’Arcangelo

1 Matera

1 Montescaglioso

1 Paterno

1 Moliterno

1 Marsiconuovo

1 Castelsaraceno

Deceduti

1 Roccanova