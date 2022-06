Basilicata: stabili i ricoveri, ancora un decesso, pochi nuovi casi.

Pochi i tamponi effettuati in Basilicata nel giorno della Festa della Repubblica, come riporta il report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 3 giugno 2022) ma con una incidenza alta di positivi (23,48%) e con un nuovo decesso, un sessantaduenne di Picerno, avvenuto nel reparto di pneumologia del San Carlo.

Rimangono invariati, invece, a 54 (36 al San Carlo e 18 al Madonna delle Grazie) i ricoveri totali , di cui sempre nessuno in terapia intensiva.

Come dicevamo, dall’esame dei 494 tamponi effettuati nella giornata di ieri sono stati rilevati 116 positivi (111 i residenti) pari ad una incidenza del 23,48%, di molto superiore sia al 16,90% del giorno precedente che al dato aggregato della settimana scorsa che è stato del 18,64%.

I 111 nuovi casi residenti (77 nel potentino e 34 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (19), Matera (16), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Infine, con il parallelo e continuo lavoro di revisione e riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale, si registrano altre 218 guarigioni relative al periodo antecedente, oltre alle 133 guarigioni di giornata, che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi in regione da 8.984 a 18.743.

A fronte di una situazione di generale miglioramento, registriamo il monito del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che durante il consueto briefing con la stampa ha detto che è vero che “i casi segnalati e i morti Covid continuano a diminuire a livello globale“, ma “questa tendenza dovrebbe essere interpretata con cautela perché molti Paesi hanno ridotto il numero di test che fanno, il che a sua volta riduce il numero di casi che trovano. E vediamo trend preoccupanti in diverse regioni. I casi segnalati e i decessi stanno aumentando nelle Americhe, mentre i decessi stanno aumentando anche nella regione del Pacifico occidentale e in Africa. Chiediamo a tutti i Paesi di continuare a vaccinare tutti gli operatori sanitari, gli anziani e altri gruppi a rischio“.

“Ribadisco ancora una volta” ha aggiunto “la pandemia non è finita. Continuiamo a chiedere a tutti i Paesi di mantenere in piedi e attivi i servizi di test e sequenziamento, per darci un quadro più chiaro di dove si sta diffondendo il virus e di come sta cambiando“.

Insomma, nei prossimi mesi andrà bene ma, non bisogna smantellare i fondamentali presidi per non farsi trovare impreparati nel caso, in autunno, dovesse esserci la paventata ripresa dei contagi.