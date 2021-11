Anche in Basilicata, sul fronte covid, come nel resto del Paese continua, sebbene lenta ma costante, la crescita del numero dei positivi, ma sul fronte ospedaliero la situazione rimane non allarmante, mentre continua un poco a rilento la campagna vaccinale con l’assenza di prenotazioni che in qualche caso (lo rilevavamo personalmente ieri mattina nell’hub materano) crea insofferenza per le attese con rimostranze nei confronti del personale. Dunque, dai comunicati odierni che pubblichiamo a seguire si rileva, in sintesi, che:

l’incidenza di giornata dei positivi sui tamponi è del 4,59% , inferiore al 5,72% della giornata precedente e del dato della settimana appena conclusa che è del 4,85 %;

, inferiore al 5,72% della giornata precedente e del dato della settimana appena conclusa che è del 4,85 %; i ricoveri totali rimangono 25, con un solo caso in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza;

con un solo caso in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 23 nuovi casi e delle 19 guarigioni del fine settimana, sale a 914.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale, mentre le tabelle riepilogative dei dati saranno aggiunte appena disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 10 novembre, sono state effettuate 1.321 vaccinazioni. A ieri sono 434.253 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,5 per cento) e 397.705 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,9 per cento) e 13.356 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 845.314 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 545 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 25 (23 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 20 guarigioni, delle quali 19 relative a residenti in Basilicata.“