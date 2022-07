Basilicata: stabile incidenza postivi/tamponi e ricoveri, quattro i decessi.

Stabile l’incidenza positivi/tamponi ed anche i ricoveri, così dicono i dati del report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 27-7-2022) con i guariti che superano i nuovi positivi, contribuendo ad abbassare il totale dei positivi in regione.

Anche oggi, però, si registrano quattro decessi. Un uomo di Potenza (classe 1946), un altro residente a Tricarico (classe 1929), una donna di Scanzano Joinico (classe 1925) ed un’altra di Rotondella (classe 1936).

I nuovi positivi di giornata riscontrati sui 2.307 tamponi riferiti alla giornata di ieri sono 623 (586 i residenti) con una incidenza del 27%, identica a quella di ieri che è stata del 27,08%, sempre inferiore al dato settimanale positivi/tamponi del 28,01%.

Dei nuovi positivi residenti (386 nel potentino e 199 nel materano) ne sono stati riscontrati: 76 a Potenza, 61 a Matera, 25 a Melfi, 22 a Policoro, poi numeri minori sono stati riscontrati in altre comunità che potete consultare al link iniziale.

I ricoveri, nonostante i decessi, variano da 91 a 93: 37 al San Carlo e 56 al Madonna delle Grazie, dei quali sempre tre in terapia intensiva tutti a Matera.

Oggi, come dicevamo, tenuto conto dei 1.124 guariti di giornata, nonché dei 4 decessi, il totale dei positivi in regione scende da 15.248 a 14.706.

Comunque un livello significativo, forse figlio di una revisione in corso ma non ancora terminate, che ci colloca -nella rilevazione quotidiana effettuata da GIMBE- ben sopra la media nazionale per numero di positivi ogni 100 mila abitanti: