Basilicata: sotto il 20% positivi/tamponi, stabili i ricoveri, 2 decessi. 2.014 i vaccinati in ultimi 7 giorni.

Scende sotto il 20% il rapporto positivi/tamponi e i ricoveri rimangono stabili, al netto di due decessi avvenuti nell’ospedale materano: una donna di Montalbano Jonico (classe 1946) ed un uomo di Irsina (classe 1934). E’ quanto emerge dai dati del report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 6-8-2022) da cui si apprende, inoltre, che le dosi di vaccino somministrate nel periodo 30/7-5/8 sono state in tutto 2.014.

Dunque, come dicevamo, i nuovi positivi riscontrati su 1.550 tamponi processati, sono stati 298, pari ad una incidenza del 19,23%, in calo ulteriore rispetto al 20,53%, 21,83% e 24,69% dei tre giorni precedenti, nonché al 25,51% del dato aggregato dell’incidenza positivi/tamponi settimanale ultima.

Di essi, 281 sono riferiti a residenti (190 nel potentino e 91 nel materano) che sono stati riscontrati per: 46 a Potenza, 20 a Matera, 16 Policoro, 14 a Lauria, 13 a Rionero in Vulture, poi in numero minore in altre comunità che potete consultare al link iniziale.

I ricoveri passano da 73 a 71: 29 al San Carlo e 42 al Madonna delle Grazie, dei quali sempre tre in terapia intensiva (2 a Potenza e 1 a Matera).

Tenuto conto dei 553 guariti di giornata e dei due decessi, il totale dei positivi in regione scende da 11.736 a 11.462.