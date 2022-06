Basilicata: sotto i 20mila i positivi totali, scendono i ricoveri, un decesso.

Il report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 1 giugno 2022) ci riferisce, purtroppo, del decesso del 33enne potentino, unico ricoverato da tempo nel reparto di terapia intensiva del San Carlo.

Dallo stesso si apprende, anche, che il work in progress della revisione e il riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale fa registrare ben 1.630 guarigioni relative al periodo antecedente, oltre alle 395 guarigioni di giornata, che fanno scendere il totale dei positivi in regione sotto la soglia dei ventimila, esattamente: da 21.682 a 19.802.

Per quanto riguarda i ricoveri totali, essi scendono da 60 a 57 (37 al San Carlo e 20 al Madonna delle Grazie) di cui nessuno in terapia intensiva.

Infine, dall’esame degli 889 tamponi effettuati nella giornata di ieri sono stati rilevati 154 positivi (146 i residenti) pari ad una incidenza del 17,32% inferiore al 19,84% del giorno precedente e al dato aggregato della settimana scorsa che è stato del 18,64%.

I 154 nuovi casi residenti (107 nel potentino e 39 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (41), Matera (19), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Da oggi 1° giugno, come ricordavamo ieri, non sarà più necessario mostrare la certificazione verde per entrare in Italia. Perciò accesso libero e, a questo punto, la certificazione verde resta necessaria fino al 31 dicembre solo per i lavoratori di ospizi e residenze sanitarie assistenziali, che sono sottoposti a obbligo vaccinale sempre fino a fine anno.

Il 15 giugno, invece, finisce l’obbligo vaccinale per over 50, personale scolastico e delle forze dell’ordine ed , inoltre, è anche l’ultimo giorno in cui bisognerà indossare le mascherine al chiuso nelle attività in cui è ancora prescritta (cinema, teatri, sale da concerto al chiuso e palazzetti dello sport, sui mezzi pubblici – sia a lunga percorrenza come treni e aerei che locali come bus e metro) sebbene si stia pensando ad una proroga fino a settembre, sulla falsariga della Germania. Nei posti di lavoro del privato dipenderà dagli accordi tra parti sociali e governo, mentre a scuola la regola sarà in vigore fino alla fine dell’anno scolastico, esami di Stato – medie e maturità – compresi.