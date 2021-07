L’azienda farmaceutica statunitense Pzifer ha comunicato che -entro agosto- chiederà alle autorità (Fda, Food and Drug Administration, in Usa e l’Ema nella Ue) il via libera d’emergenza per la produzione di una terza dose al fine di arginare l’aumento dei contagi. La somministrazione di una ulteriore dose dicono sia necessaria per evitare nuove ondate e assicurare la massima protezione contro il virus e le sue mutazioni alla popolazione.

Mikael Dolsten -direttore scientifico della Pfizer- ha comunque assicurato che “il vaccino Pfizer-BioNTech ha alti livelli di protezione contro la variante Delta”, prevenendo dunque i ricoveri e i casi gravi di Covid-19. Secondo lo stesso, i dati emersi da uno studio israeliano che dimostrerebbero una minore efficacia del vaccino contro la variante Delta del virus si riferiscono “principalmente alle infezioni nelle persone che erano state vaccinate a gennaio o febbraio“. Perchè “Probabilmente sussiste il rischio di reinfezione perché gli anticorpi, come previsto, diminuiscono“. Sul tema il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, aggiunge che “le persone probabilmente avranno bisogno di una dose di richiamo del vaccino anti-Covid ogni 12 mesi” e che l’azienda sta “sviluppando una versione aggiornata del vaccino che prende di mira l’intera proteina spike della variante Delta“.

Insomma, il vaccino anticovid -come per l’influenza- sarà necessario assumerlo annualmente per una sua efficacia.

Nel mentre già si parla di 3^ dose, in Italia -ad oggi- le persone che hanno ricevuto la prima e la seconda dose sono 22.481.441, pari al 41,6% della popolazione over 12. Ancora poche per poter guardare con ottimismo al prossimo autunno/inverno. Ma ci sono un paio di mesi da sfruttare bene in tal senso.

Per quanto riguarda la Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 8 luglio, sono state effettuate 5.138 vaccinazioni. A ieri sono 314.048 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (56,8 per cento) e 172.544 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (31,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 486.592 su 553.256 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 513 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 69 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.”

L’incidenza positivi/tamponi della giornata è dell’1,36%, minore del 3% di ieri e al dato medio della settimana appena conclusa che si è stato dell’1,54%.

I nuovi casi riguardano: Pisticci (3), Matera(3) e Potenza (1).

I ricoveri totali variano da 15 a 14, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto che oggi si registrano 69 guariti tra i residenti, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.167, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso, inferiore di 1.555 persone, sollevata nei giorni scorsi e mai spiegata nei bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).