La paura fa 60. E così dopo il caso della 18enne di Genova deceduta a distanza di qualche giorno dopo aver ricevuto la dose di Astrazeneca, torna il caos e la paura sull’uso di questo vaccino (già per altro somministrato a milioni di persone di tutte le età). Così il ministero della Salute ha emanato una circolare (12-6-2021-Circolare-ministero-della-Salute-parere-Cts-sui-vaccini-min) in cui, dopo aver recepito il parere aggiornato del Comitato tecnico scientifico, ha stabilito che lo stesso vada somministrato solo agli over 60. E per le persone al di sotto di questa età che ne hanno già ricevuto la prima dose? Il richiamo andrà comunque fatto, ma con un vaccino a mRna (quindi Pfizer BioNTech o Moderna). Un altro pasticcio all’Italiana dopo che gli Astraday hanno preso piede un pò ovunque. E per quanto riguarda il vaccino di Johnson & Johnson, parente stretto di Astrazeneca essendo anch’esso a vettore virale, sebbene con il vantaggio della dose unica? Gli esperti dicono di non avere abbastanza dati per trarre conclusioni restrittive per cui viene solo “raccomandato” per il suo uso sopra i 60 anni. E per questa combinazione di vaccini diversi, abbiamo abbastanza dati per dire che non si fanno maggiori danni di quelli che si dice di voler evitare?

Partendo dal dato di fatto che nessun farmaco (anche tra quelli che usiamo abitualmente) garantisce il rischio zero, compreso i vaccini, invece di ribadire questa banalità (forti della buona disponibilità di vaccini e della situazione generale migliorata) si preferisce glissare su una domanda: sotto una certa età, il rapporto rischio/beneficio della somministrazione di massa di un qualunque vaccino è ancora giustificato? Anche qui si dovranno attendere i dati sul campo per una risposta definitiva.

Nel frattempo oggi 12 giugno, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 11 giugno,

— sono stati processati 823 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 15 (e tra questi 13 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 52 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata;”

–e inoltre “sono state effettuate 4.229 vaccinazioni. Ad oggi sono 250.495 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (45,3 per cento) e 130.157 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 380.652 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

L’incidenza dei positivi sui tamponi processati è oggi crollata all’1,82%, dal 7,56% del giorno precedente e quelli prima ancora del 4,38% e del 3,69%, nettamente al di sotto del dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 3,52%. (Rimane da capire l’1,7% riportato dalle tabelle sottostanti della Regione da quali dati è derivato, non essendo spiegato).

Sempre dalle tabelle che seguono, apprendiamo ancora con piacere , che per il quinto giorno consecutivo non vi è stato alcun decesso, che i ricoveri totali scendono ancora da 42 a 38 e sempre nessun caso in terapia intensiva.

I nuovi positivi di oggi riguardano: Melfi (3 casi), Pisticci e Muro Lucano (2 casi), poi altri Comuni con un caso per ognuno. A Matera e Potenza nessun caso.

Con questi dati, i positivi lucani totali scendono a 2.931.