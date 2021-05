Come avrete notato, da ieri le notizie fornite dalla Regione si sono “ristrette” in un laconico e stringato comunicato che mischia vaccinazioni e contagi fornendo per questi ultimi meno notizie di quante -già poche- venivano rese note fino ad avat’ieri.

Viene fornito solo numero totale dei tamponi (sempre più in discesa) e quello dei positivi, senza alcuna specificazione dei luoghi in cui essi sono stati riscontrati, oltre a quello dei guariti. Nessun dato -importantissimo- sui ricoveri e sui decessi. Si rinvia -per i curiosi- ad una tabella grafica consultabile solo dopo le 14,00 ad uno specifico link.

E’ evidente che ciò impedisce tempestivamente di valutare e incrociare dati per fornire ulteriori notizie sulle stesse. Ma tant’è. Forse a qualcuno piace il motto: meno si sa, meglio è…. Ma non va per niente bene.

Eccolo nella sua stringatezza:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 27 maggio, sono state effettuate 3.610 vaccinazioni.

A ieri sono 204.163 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (36,9 per cento) e 109.728 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (19,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 313.891 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 875 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 58 (e di questi 57 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 106 guarigioni.

