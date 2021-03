Quella che si chiude, con i dati del report riferiti ai tamponi processati ieri domenica 21 marzo 2021, è una settimana nera con un numero record di decessi, ben 32 (compreso i sette del report odierno), e l’impennata al 9,69% dell’indice medio positivi/tamponi di questi sette giorni appena trascorsi (il dato precedente più alto risale alla settimana 11-17/gennaio).

Una situazione ancora pesante e seria che ha portato anche alla emanazione di una nuova ordinanza regionale per collocare in zona rossa altri quattro comuni (https://giornalemio.it/cronaca/con-ordinanza-n-9-di-bardi-quattro-comuni-in-zona-rossa/) : Francavilla in Sinni, Episcopia, Teana e Tursi .

Dunque sul numero di tamponi molecolari processati (basso come ogni domenica), solo 392, sono stati riscontrati 24 positivi (tutti residenti) pari ad un incidenza del 6,12% (inferiore al giornaliero di ieri che è stato del 10,04%) ed anche a quello nazionale che oggi è del 7,28%.

Ma come abbiamo visto il dato aggregato settimanale (9,69%) è purtroppo significativamente superiore a questo giornaliero è più alto anche di quello della settimana appena conclusa (9,05%).

I nuovi positivi di oggi riguardano Potenza (5), Pietragalla (4), e con due casi ciascuno: Matera, Melfi, Policoro e Castelgrande, poi via via altri comuni con un solo caso.

Oggi purtroppo, come dicevamo, si registrano altri sette decessi, mentre sul fronte dei ricoveri totali dai 175 ai 172 di oggi, mentre quelli in terapia intensiva da 13 risalgono a 14 (5 Pz, 9 Mt).

Infine, i guariti sono 28 i guariti della giornata (27 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata di 4.239.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 22 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 21 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 269.686

Tamponi totali negativi n. 248.865

Persone testate n. 163.079

Tamponi molecolari di giornata n. 392

Test antigenici totali 11.805

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 24

Tamponi negativi n. 368

RICOVERATI N. 172

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 14

Medicina Interna Covid n. 21

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 22

Medicina Interna Covid n. 03

Terapia Intensiva n. 09

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 28

DECESSI TOTALI N. 07

Deceduti Residenti n. 07

• Calvera

• Francavilla in Sinni

• Matera

• Montescaglioso

• Pietrapertosa

• Potenza

• Tursi

POSITIVI TOTALI N. 24

Residenti: n. 24

N. Comune

1 Bella

2 Castelgrande

1 Grottole

2 Matera

2 Melfi

1 Miglionico

1 Montescaglioso

4 Pietragalla

2 Policoro

5 Potenza

1 Scanzano Jonico

1 Stigliano

1 Tursi

GUARITI TOTALI N. 28

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 27

N. Comune

1 Acerenza

1 Barile

1 Ferrandina

1 Irsina

7 Matera (n. 1 domiciliato a Tricarico)

1 Montalbano Jonico (domiciliato a Montescaglioso)

6 Montescaglioso

1 Picerno (domiciliato a Tito)

1 Policoro

1 Rotondella

1 Scanzano Jonico

1 Tito

2 Tolve

2 Tursi

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.239

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.067

DECEDUTI RESIDENTI N. 406

GUARITI RESIDENTI N. 13.274