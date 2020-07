Nel mentre anche il risultato dei tamponi processati ieri 14 luglio in Basilicata è sempre ZERO nuovi contagi, a livello generale preoccupa la situazione che si sta creando negli altri Stati con una situazione che in alcuni casi sembra essere fuori controllo. In particolare colpisce la situazione in Usa e quella nei vicini paesi balcanici.

Walter Riccardi, professore di igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute dichiara: «Quel che avviene negli Usa è sconcertante» perché proprio uno dei Paesi più all’avanguardia nella ricerca scientifica sta vivendo una situazione «fuori controllo». Le misure sin qui adottate non sono bastate a fermare l’arrivo dei contagi in Italia per cui si sono rese necessariamente misure più rigide, bloccando anche i voli indiretti: «Eppure non sembra bastare». Il blocco secondo Ricciardi dovrebbe riguardare anche gli Stati Uniti.

Ma la situazione si fa grave anche nei Balcani. In Croazia, ad esempio dove la curva sta risalendo ma il governo non sembra intenzionato a porre limitazioni al turismo che costituisce il 20% del suo Pil. In Serbia 20 mila contagi hanno sovraccaricato il sistema sanitario a seguito della decisione di apertura del Paese da fine aprile. In Bosnia, invece, sono 7mila contagi con una situazione che rischia di precipitare da un momento all’altro e l’Italia l’ha inserita nella black list dei paesi per i quali è precluso l’ingresso e il transito. In Kosovo, poi, si registra l’indice di contagio più alto dei Balcani.

Ma ecco a seguire il la quotidiana nota della task force regionale la quale comunica che “nella giornata di ieri, 14 luglio, sono stati processati 256 tamponi per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano 3.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 3 persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale degli attivi, le altre due di nazionalità estera e provenienti da Stato estero.

I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Ai positivi vanno aggiunti 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata ed entrambe ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 43.107 tamponi, di cui 42.995 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 16 luglio, alle 12,00.”