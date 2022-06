Basilicata: sempre oltre il 36% positivi/tamponi, 530 nuovi casi (92Pz,57Mt,30 Policoro)

Rimane alto, oltre il 36%, il rapporto positivi/tamponi anche con i dati del report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 29 giugno 2022) che con 558 nuovi positivi (530 residenti) su 1.544 tamponi processati nella giornata di ieri che corrispondono al 36,14%, di poco inferiore al 36,77% del giorno precedente e sempre superiore al dato settimanale ultimo che si è attestato al 33,94%.

Non vengono segnalati, fortunatamente, decessi e i ricoveri salgono solo di una unità: da 51 a 52 (30 al San Carlo e 22 al Madonna delle Grazie) di cui sempre solo uno in terapia intensiva a Potenza.

Dei 530 nuovi positivi residenti (312 nel potentino e 218 nel materano) ne sono stati riscontrati: 92 a Potenza, 57 a Matera, 30 a Policoro, 24 a Pisticci, 16 a Bernalda, 15 Sant’Arcangelo, 13 a Melfi, 12 a Venosa, 11ad Avigliano, poi in altre comunità con numeri inferiori.

Tenuto conto del lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19 che oggi fornisce altri 373 guariti relativi a periodi precedenti non contabilizzati che, aggiunti ai guariti di giornata (330), tenuto conto dei nuovi casi, porta il totale dei positivi in regione da 8.297 a 8.151.

Per intanto, uno dei dati relativi al 28 giugno e provenienti dagli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) è dei ricoveri per Covid-19 che, in Italia, risultano in aumento del 17,7%.

“Ad incidere maggiormente, come è riportato una nota, sono i ricoveri nei reparti ordinari, in salita del 20,9% rispetto al monitoraggio precedente. In particolare, pesano i ricoverati per Covid, quelli cioè con sindromi respiratorie e polmonari (in aumento del 34,5%), mentre i ricoverati con Covid, ovvero coloro che si presentano nelle strutture ospedaliere per altre malattie e vengono trovati positivi, risultano in salita del 10%.”

“L’aumento dei ricoveri registrato in queste ore, ha detto il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore, “è significativo non solo per il rialzo del numero di pazienti, ma soprattutto perché torna a crescere la prevalenza della patologia polmonare tipica del virus Sars-Cov-2, i cosiddetti ricoverati per Covid”.

Negli ultimi mesi, ha spiegato ancora, “la gestione clinica del paziente Covid ha portato alla realizzazione di reparti multidisciplinari nei quali finivano i malati con fratture o patologie internistiche e chirurgiche, trovati incidentalmente positivi al virus ma bisognosi di assistenza specialistica per altre patologie, ma adesso tornano a essere necessarie l’assistenza respiratoria e la ventilazione”.

In quest’ottica, ha specificato ancora, “va considerato che tutti i pazienti vaccinati e ricoverati hanno ormai fatto l’ultima dose da oltre 6 mesi e questo aumenta il rischio che ci sia un rialzo dei ricoveri nelle prossime settimane”.

Per quanto riguarda, invece, la situazione delle terapie intensive, ad oggi, spiega ancora Fiaso, i numeri sono molto bassi e la variazione può essere poco indicativa. Il totale dei pazienti in rianimazione negli ospedali sentinella, infatti, è passata dai 30 del 21 giugno ai 21 del 28 giugno. Il dato, comunque, risulta “in linea con gli abituali trend delle terapie intensive che crescono sempre dopo rispetto all’aumento dei ricoveri in ordinario”. Secondo i dati, comunque, il 38% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva risulta non vaccinato, percentuale che arriva al 56% tra i pazienti che hanno sviluppato una patologia polmonare e sono ricoverati per Covid. Si è registrato anche l’abbassamento dell’età media dei ricoverati in intensiva, ovvero 59 anni per i vaccinati e 48 per i non vaccinati.

Infine, analizzando quanto succede nelle classi di età pediatriche, in base ai dati diffusi da quattro ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, è stato osservato “un aumento dei ricoveri pari al 13,3%. Nella maggior parte dei casi, i pazienti sono bambini molto piccoli, in particolare quelli nella fascia d’età tra 0 e 4 anni sono il 66,7%. “