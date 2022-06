Basilicata: sempre oltre 27% positivi/tamponi. Attenzione ma nessun allarmismo.

Il report odierno della task force regionale (Task Force Coronavirus bollettino del 19 giugno 2022) non riporta decessi, conferma una stabilità dell’incidenza dei postivi sui tamponi processati oltre il 27% e registra un paio di nuovi ricoveri nell’ospedale di Matera.

Dunque su 837 tamponi processati nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 227 positivi (223 i residenti) per una incidenza del 27,12% anche oggi simile al 27,45%, 27,93% e 27,75% dei tre giorni precedenti, sempre molto al di sopra dell’ultimo dato settimanale che è stato del 21,52%.

I ricoveri ospedalieri totali passano -come dicevamo- da 34 a 36 (19 al San Carlo e 17 al Madonna delle grazie), sempre nessuno dei quali in terapia intensiva.

I 223 nuovi positivi residenti (153 nel potentino e 70 nel materano) sono stati riscontrati a: Matera (42), Potenza (30), Marsico Nuovo (9), Pisticci (8), poi in altre comunità con numeri inferiori.

Considerati i nuovi positivi e tenuto conto dei 67 guariti di giornata, oltre 171 relativi a periodi precedenti e frutto del lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19, il totale dei positivi in regione scende da 11.801 a 11.786.

Dunque -come confermano anche i precedenti dati- sia a livello nazionale che regionale siamo in una fase di espansione dell’epidemia sia per la circolazione del virus che per l’impatto sugli ospedali. In crescita la percentuale dei positivi al test molecolari: in Italia ora al 12% circa rispetto a 2 settimane fa quando era al 5%.

Eppure il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M.Picone”, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) afferma che: “E’ presto per dire se siamo in una fase esponenziale, per ora la crescita è accelerata, e serviranno altre due settimane per quantificare meglio questo andamento“.

Anche per l’immunologo dell’Università Statale di Milano, Sergio Abrignani (nella foto), non è il caso di allarmarsi e in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “I contagi sono in crescita eppure non vedo segnali di allarme eccessivo. Ora il virus è più contagioso, ma meno aggressivo, i ricoveri in ospedale non salgono in proporzione ai casi di infezione. Attenti sì, non preoccupati“. La nuova variante del Covid, ha aggiunto: “ha a disposizione un bacino di persone suscettibili più ampio grazie alla capacità di aggirare le difese del sistema immunitario eretto dalla vaccinazione o da precedenti infezioni naturali- Il 40% dei vaccinati si può infettare e il 7% per la seconda volta, il doppio rispetto alle altre varianti“.